Актриса из "Игры в кальмара" умерла от рака желудка

Ли Джу-щиль диагностировали онкозаболевание три месяца назад

02 февраля 2025, 22:30, ИА Амител

Актриса Ли Джу Щиль / Фото: кадр из фильма "Мой парень – маньяк"

Южнокорейская актриса Ли Джу-щиль скончалась в возрасте 81 года после борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает портал en.yna.co.kr. Зрителям она прежде всего запомнилась по роли матери бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне "Игры в кальмара".

По информации издания, три месяца назад у Ли Джу-щиль был диагностирован рак желудка. В больнице Ыйджонбу подтвердили, что причиной смерти стала остановка сердца. Церемония прощания с актрисой состоится 5 февраля.

Ли Джу-щиль начала свою карьеру в 1965 году как театральная актриса и впоследствии стала одной из знаковых фигур южнокорейской сцены и киноиндустрии. В 1993 году ей диагностировали рак молочной железы, но в 2003 году она смогла его победить. Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса продолжала сниматься в кино и участвовать в театральных постановках.

В ее фильмографии насчитывается более 60 работ, среди которых "Поезд в Пусан", "Битва в проливе Менрян", "Корея", "День славы", "На пути к небесам" и "Необыкновенный охотник на демонов".

Помимо актерской деятельности, Ли Джу-щиль имела докторскую степень в области общественного здравоохранения, которую получила в Университете Вонкванг.