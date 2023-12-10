Актриса из сериала "Бедная Настя" Елена Корикова завершила карьеру
Сейчас она живет в Черногории и занимается дизайном
10 декабря 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: соцсети
Актриса Елена Корикова, известная по роли в сериале "Бедная Настя", завершила карьеру. Об этом сообщает Life.
Актриса прославилась благодаря фильму "Барышня-крестьянка" и роли Анны Платоновой в сериале "Бедная Настя". После переезда из Америки в Россию она играла в труппе театра "Современник", кино и сериалах.
Во время пандемии коронавируса Корикова закончила сниматься в кино, а после перестала вести соцсети.
Сообщается, что сейчас Елена Корикова живет в Черногории и занимается дизайном.
В 2022 году актриса отметила свое 50-летие.
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