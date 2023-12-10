Актриса из сериала "Бедная Настя" Елена Корикова завершила карьеру

Сейчас она живет в Черногории и занимается дизайном

10 декабря 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: соцсети

Актриса Елена Корикова, известная по роли в сериале "Бедная Настя", завершила карьеру. Об этом сообщает Life.

Актриса прославилась благодаря фильму "Барышня-крестьянка" и роли Анны Платоновой в сериале "Бедная Настя". После переезда из Америки в Россию она играла в труппе театра "Современник", кино и сериалах.

Во время пандемии коронавируса Корикова закончила сниматься в кино, а после перестала вести соцсети.

Сообщается, что сейчас Елена Корикова живет в Черногории и занимается дизайном.

В 2022 году актриса отметила свое 50-летие.