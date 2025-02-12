Актриса Лиза Арзамасова исполнит главную роль в постановке алтайского театра драмы

Известно, что она сыграет в спектакле "Идиот" по одноименному роману Ф. М. Достоевского

12 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Актриса Лиза Арзамасова сыграет в постановке Алтайского краевого театра драмы им В.М. Шукшина. Об этом сообщил главный режиссер театра Артем Терехин в группе во "ВКонтакте".

Арзамасова исполнит главную роль в спектакле "Идиот" по одноименному роману Ф. М. Достоевского.

Известно, что премьера спектакля состоится в апреле. Подробности в театре обещали раскрыть чуть позже.