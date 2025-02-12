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Актриса Лиза Арзамасова исполнит главную роль в постановке алтайского театра драмы

Известно, что она сыграет в спектакле "Идиот" по одноименному роману Ф. М. Достоевского

12 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Актриса Лиза Арзамасова сыграет в постановке Алтайского краевого театра драмы им В.М. Шукшина. Об этом сообщил главный режиссер театра Артем Терехин в группе во "ВКонтакте".

Арзамасова исполнит главную роль в спектакле "Идиот" по одноименному роману Ф. М. Достоевского.

Известно, что премьера спектакля состоится в апреле. Подробности в театре обещали раскрыть чуть позже.

Барнаул культура театр театр драмы

Комментарии 6

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Гость

11:28:01 12-02-2025

Если она будет играть Настасью Филипповну и билеты будут не по 1500 ₽, на такой спектакль я приду

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Гость

13:09:49 12-02-2025

Гость (11:28:01 12-02-2025) Если она будет играть Настасью Филипповну и билеты будут не ... Билеты будут по 5000 р., приходите!

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Гость

11:54:27 12-02-2025

Сразу возникает 2 вопроса.
Других актрис в городе не нашлось?
Гонорар за спектакль будет соразмерен основной труппе театра?

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Гость

12:30:39 12-02-2025

Вы представляете Арзамасову в роли Настасьи Филипповны? Женщины-вамп?

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Гость

14:25:54 12-02-2025

Гость (12:30:39 12-02-2025) Вы представляете Арзамасову в роли Настасьи Филипповны? Женщ... Нет.

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Гость

19:17:33 14-02-2025

Так она же князя Мышкина будет играть!

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