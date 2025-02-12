Актриса Лиза Арзамасова исполнит главную роль в постановке алтайского театра драмы
Известно, что она сыграет в спектакле "Идиот" по одноименному роману Ф. М. Достоевского
12 февраля 2025, 10:30, ИА Амител
Актриса Лиза Арзамасова сыграет в постановке Алтайского краевого театра драмы им В.М. Шукшина. Об этом сообщил главный режиссер театра Артем Терехин в группе во "ВКонтакте".
Арзамасова исполнит главную роль в спектакле "Идиот" по одноименному роману Ф. М. Достоевского.
Известно, что премьера спектакля состоится в апреле. Подробности в театре обещали раскрыть чуть позже.
11:28:01 12-02-2025
Если она будет играть Настасью Филипповну и билеты будут не по 1500 ₽, на такой спектакль я приду
13:09:49 12-02-2025
Гость (11:28:01 12-02-2025) Если она будет играть Настасью Филипповну и билеты будут не ... Билеты будут по 5000 р., приходите!
11:54:27 12-02-2025
Сразу возникает 2 вопроса.
Других актрис в городе не нашлось?
Гонорар за спектакль будет соразмерен основной труппе театра?
12:30:39 12-02-2025
Вы представляете Арзамасову в роли Настасьи Филипповны? Женщины-вамп?
14:25:54 12-02-2025
Гость (12:30:39 12-02-2025) Вы представляете Арзамасову в роли Настасьи Филипповны? Женщ... Нет.
19:17:33 14-02-2025
Так она же князя Мышкина будет играть!