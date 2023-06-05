Актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в Москве

По информации СМИ, у неё случился инсульт

05 июня 2023, 20:51, ИА Амител

Кадр из фильма "Женить миллионера"

В Москве экстренно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, у 84-летней женщины подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

Сейчас она находится под наблюдением неврологов.

Отмечается, что госпитализация потребовалась для того, чтобы исключить возможное ухудшение состояния.