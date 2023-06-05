Актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в Москве
По информации СМИ, у неё случился инсульт
05 июня 2023, 20:51, ИА Амител
Кадр из фильма "Женить миллионера"
В Москве экстренно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Об этом сообщает Mash.
По информации источника, у 84-летней женщины подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Сейчас она находится под наблюдением неврологов.
Отмечается, что госпитализация потребовалась для того, чтобы исключить возможное ухудшение состояния.
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