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Актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали после попытки суицида

31-летняя артистка была госпитализирована в одну из столичных клиник

17 июля 2023, 19:10, ИА Амител

Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь"
Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь"

31-летняя российская актриса Ольга Шувалова, наиболее известная по роли в фильму Валерии Гай Германиик "Все умрут, а я останусь, попыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, артистку госпитализировали в одну из столичных клиник. В разговоре с врачами Шувалова призналась, что хотела совершить самоубийство. Причины ее решения не раскрываются.

На данный момент фильмографии Шуваловой более 20 проектов. Среди наиболее известных: сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Спецназ", а также фильм Германики "Все умрут, а я останусь". Там она исполнила главную роль, сыграв Вику, одну из трех подруг.

Комментарии 3

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Гость

19:33:28 17-07-2023

Найдите ей мужика. Гулящего но честного.

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Гость

13:44:10 18-07-2023

Гость (19:33:28 17-07-2023) Найдите ей мужика. Гулящего но честного. ... Честно гулящий мужик вернет ей смысл жизни? Интересно откуда такие познания и опыт.

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Гость

09:02:57 18-07-2023

в роль вжилась

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