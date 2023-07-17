Актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали после попытки суицида

31-летняя артистка была госпитализирована в одну из столичных клиник

17 июля 2023, 19:10, ИА Амител

Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь"

31-летняя российская актриса Ольга Шувалова, наиболее известная по роли в фильму Валерии Гай Германиик "Все умрут, а я останусь, попыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, артистку госпитализировали в одну из столичных клиник. В разговоре с врачами Шувалова призналась, что хотела совершить самоубийство. Причины ее решения не раскрываются.

На данный момент фильмографии Шуваловой более 20 проектов. Среди наиболее известных: сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Спецназ", а также фильм Германики "Все умрут, а я останусь". Там она исполнила главную роль, сыграв Вику, одну из трех подруг.