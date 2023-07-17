Актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали после попытки суицида
31-летняя артистка была госпитализирована в одну из столичных клиник
17 июля 2023, 19:10, ИА Амител
31-летняя российская актриса Ольга Шувалова, наиболее известная по роли в фильму Валерии Гай Германиик "Все умрут, а я останусь, попыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, артистку госпитализировали в одну из столичных клиник. В разговоре с врачами Шувалова призналась, что хотела совершить самоубийство. Причины ее решения не раскрываются.
На данный момент фильмографии Шуваловой более 20 проектов. Среди наиболее известных: сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Спецназ", а также фильм Германики "Все умрут, а я останусь". Там она исполнила главную роль, сыграв Вику, одну из трех подруг.
19:33:28 17-07-2023
Найдите ей мужика. Гулящего но честного.
13:44:10 18-07-2023
Гость (19:33:28 17-07-2023) Найдите ей мужика. Гулящего но честного. ... Честно гулящий мужик вернет ей смысл жизни? Интересно откуда такие познания и опыт.
09:02:57 18-07-2023
в роль вжилась