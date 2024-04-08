Акула напала на российского туриста на Мальдивах
Мужчина серьезно пострадал — ему потребовалась операция, а теперь предстоит длительный период реабилитации
08 апреля 2024, 21:11, ИА Амител
Акула напала на российского туриста возле атолла Нуну на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Мужчина купался в океане, когда на него внезапно набросилась акула и впилась в ногу. Турист серьезно пострадал – ему потребовалась операция, а теперь предстоит длительный период реабилитации.
По данным канала, пострадавший был гостем элитного отеля "Мовенпик", администрация которого сразу же стала отрицать свою связь с постояльцем и нападением акулы. В пресс-службе организации заявили, что информация об инциденте к ним не поступала.
Отметим, что, несмотря на то, что возле Мальдив обитают 12 видов акул, нападения на людей они совершают довольно редко.
22:02:05 08-04-2024
Акула напала на российского туриста на Мальдивах...
Заголовок жжет... Откуда акуле знать, что он из России? Она напала на плавающего человека,для нее это "еда" (оч грубо..)
06:58:48 09-04-2024
12 видов акул... Да уж.
08:53:36 09-04-2024
Не ходите дети в Африку гулять. И все забыли произведение которое учили в детстве.
09:27:26 09-04-2024
Бывал там, акул там действительно много, но в основном это акулы-няньки, не опасные для людей. По крайней мере в прибрежной зоне. Ну а дальше, за коралловым рифом, на глубине, там много кто есть и там плавать как бы не рекомендуется, там есть и очень опасные виды акул. Но нападения там бывают крайне редко, по сравнению с тем же Египтом можно сказать что практически не бывает.
12:42:13 09-04-2024
Опровергли уже. Не нападала на него никакая акула. Сам травмировался. Без участия каких-либо рыб. Хоть бы тут проверяли информацию