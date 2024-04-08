Акула напала на российского туриста на Мальдивах...

Мужчина серьезно пострадал — ему потребовалась операция, а теперь предстоит длительный период реабилитации

08 апреля 2024, 21:11, ИА Амител

Акула под водой / Фото: unsplash.com

Акула напала на российского туриста возле атолла Нуну на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Мужчина купался в океане, когда на него внезапно набросилась акула и впилась в ногу. Турист серьезно пострадал – ему потребовалась операция, а теперь предстоит длительный период реабилитации.

По данным канала, пострадавший был гостем элитного отеля "Мовенпик", администрация которого сразу же стала отрицать свою связь с постояльцем и нападением акулы. В пресс-службе организации заявили, что информация об инциденте к ним не поступала.

Отметим, что, несмотря на то, что возле Мальдив обитают 12 видов акул, нападения на людей они совершают довольно редко.