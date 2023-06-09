Акула насмерть загрызла 23-летнего Владимира Попова на самом популярном курорте Хургады Dream Beach, где ежедневно купаются тысячи отдыхающих.

Хищник утащил молодого человека под воду буквально за 20 секунд, рассказал отец Владимира в беседе со "112". Кровавая расправа произошла на глазах у множества очевидцев.

"Это всё случилось за секунды. Это абсолютно нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты… Это именно просто какой-то злой рок", – отметил мужчина.

Перед смертью турист кричал из воды: "Папа!"

На кадрах с места трагедии видно, что местные жители на лодке пытались помочь Попову и вытащить его, но, увы, было поздно.