Акула насмерть загрызла россиянина в Египте: что известно о жуткой трагедии
Молодому человеку, погибшему в результате нападения акулы, было всего 23 года
09 июня 2023, 11:22, ИА Амител
Акула насмерть загрызла россиянина в египетской Хургаде прямо на глазах у отдыхающих и его собственного отца.
Что известно о трагедии и, вообще, как часто акулы нападают на людей – в материале amic.ru.
Как это случилось?
Акула насмерть загрызла 23-летнего Владимира Попова на самом популярном курорте Хургады Dream Beach, где ежедневно купаются тысячи отдыхающих.
Хищник утащил молодого человека под воду буквально за 20 секунд, рассказал отец Владимира в беседе со "112". Кровавая расправа произошла на глазах у множества очевидцев.
"Это всё случилось за секунды. Это абсолютно нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты… Это именно просто какой-то злой рок", – отметил мужчина.
Перед смертью турист кричал из воды: "Папа!"
На кадрах с места трагедии видно, что местные жители на лодке пытались помочь Попову и вытащить его, но, увы, было поздно.
На видео ЧП кто-то ужасается: "Вон она его остатки доедает".
Что известно о погибшем Владимире Попове?
По предварительной информации, Владимир Попов был родом из Архангельской области, жил в Балашихе (Подмосковье) и работал иллюстратором.
Парень переехал в Хургаду вместе с отцом несколько месяцев назад. Они, по данным Baza, купили квартиру в жилом комплексе British Resort.
РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что погибшего кремируют в Хургаде, а его прах отправят на родину.
Как акула могла напасть на человека?
В интернете опубликовали кадры, сделанные туристами незадолго до нападения акулы на Владимира Попова в Хургаде.
"По информации с места, несколько дней назад администрация отеля поблизости сняла защитные сетки, которые теоретически должны останавливать акул", – пишут "Аргументы и Факты".
А правда ли, что с Владимиром в воде находилась девушка?
Да, правда. Вместе с Владимиром в воде находилась туристка.
Девушка, к счастью, спаслась. Она успела доплыть до берега, так как акула отвлеклась на другую жертву.
Ну а запретили ли в Хургаде купаться?
Часто ли вообще акулы нападают на людей?
Да, часто. Только за 2022 год 57 неспровоцированных укусов акул зафиксировали в мире, пять из них закончились смертью.
"Лидер по укусам – США. По смертям – Египет и ЮАР", – сообщает Mash.
В 2023 году уже произошло минимум два смертельных случая. В результате нападения акул погибли дайвер в Мексике и 16-летняя девушка в Австралии (это не считая погибшего в Хургаде россиянина).
Почему нападают акулы?
Как обезопасить себя от нападения акулы?
Плавайте только в ограждённых местах либо вообще воздержитесь от купания.
И обязательно следуйте предупреждениям и запретам властей страны, в которую вы едете.
11:41:18 09-06-2023
Парень переехал в Хургаду вместе с отцом несколько месяцев назад.---- в армию не хотел?..
13:15:11 09-06-2023
Получается лучше бы пошел за 200 тыс в месяц. Отец сказал, какой-то злой рок
13:43:06 09-06-2023
кто о чем, а ципсошники (и их бескорыстные помощники) об армии за 200тыр думаю он как иллюстратор-фрилансер из Подмосковья позволяющий отдых в Египте себе, девушке и отцу получал не меньше, поэтому харэ ёрничать и изголяться по поводам которые совершенно к этому не располагают
14:19:33 09-06-2023
позволяющий отдых в Египте себе,---- вот лишь бы брякнуть новое для себя слово ципсошник))) ты текст статьи осиль сначала) они туда переехали с какой то целью.
15:38:27 09-06-2023
Гость (14:19:33 09-06-2023) позволяющий отдых в Египте себе,---- вот лишь бы брякнуть но... Ну хорошо, купил квартирку в жилом комплексе British Resort, что опять же подтверждает Попов не бедствовал. И да, может он даже бежал от мобилизации. Но это не умаляет факта что ципсошники используют любой повод, даже такой трагический, чтобы обострить ситуацию внутри России.
15:40:47 09-06-2023
Главное, что тигровую акулу поймали и опасность миновала.
16:09:08 09-06-2023
Гость (15:40:47 09-06-2023) Главное, что тигровую акулу поймали и опасность миновала.... Да, конечно. Она одна там жила. И где видно, что это тигровая?
16:14:01 09-06-2023
Гость (15:40:47 09-06-2023) Главное, что тигровую акулу поймали и опасность миновала.... Не факт что поймали именно ту, их в Красном море ну очень много
05:04:15 10-06-2023
Гость (15:40:47 09-06-2023) Главное, что тигровую акулу поймали и опасность миновала.... Это вряд-ли. Будет ещё. Сейчас купаться там нельзя. Но туристам это не объяснить
17:31:26 09-06-2023
Бедный парень( жуткая смерть( не пожелаю никому испытать этого(((
08:56:58 10-06-2023
Иван (17:31:26 09-06-2023) Бедный парень( жуткая смерть( не пожелаю никому испытать это... Бедный не может себе позволить покупку квартиры на пляже в Египте. Бедный мажор с золотой ложкой во рту! Скажите лучше спасибо акуле. Такие "бедные" мажоры прохожих на переходах давят, а потом сухие из воды выходят. Этот- не вышел...
09:18:56 13-06-2023
Гость (08:56:58 10-06-2023) Бедный не может себе позволить покупку квартиры на пляже в ... ВСЕ, отдыхающие в Египте давят прохожих? А маргиналы на разбитых Марках прохожих не давят? Есть статистика?
09:36:20 13-06-2023
Гость (08:56:58 10-06-2023) Бедный не может себе позволить покупку квартиры на пляже в ... Бедный или ленивый?
05:02:30 10-06-2023
Гость (11:41:18 09-06-2023) Парень переехал в Хургаду вместе с отцом несколько месяцев н... В Египте нахождение максимум 14 дней
17:10:51 11-06-2023
Гость (05:02:30 10-06-2023) В Египте нахождение максимум 14 дней ... ВНЖ и покупка недвижимости - другие условия
17:09:14 11-06-2023
Гость (13:43:06 09-06-2023) кто о чем, а ципсошники (и их бескорыстные помощники) об арм... не фрилансер, а переехавший от СВО
22:00:55 12-06-2023
Гость (08:56:58 10-06-2023) Бедный не может себе позволить покупку квартиры на пляже в ... Мировоззрение Шарикова.... Среди "бедных" подонков не меньше. А может и больше, так как многие из них искренне уверены в том, что все кругом виноваты в их "бедности"....