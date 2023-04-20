Акулинин день. Почему 20 апреля нельзя ругаться рядом с водоёмами
Акулинин день — праздник, в который, по поверьям, просыпаются русалки
20 апреля 2023, 06:24, Анастасия Бичакова
Народный праздник Акулинин день отмечают в России 20 апреля. В этот день Православная церковь чтит память мучеников Руфина и Акулины, которые обратили в христианскую веру 200 римских воинов. Поэтому святых по приказу императора Максимина казнили. А ещё это праздник, посвящённый русалкам.
С какими традициями, запретами и приметами связан Акулинин день – читайте на amic.ru.
Какие традиции есть в Акулинин день?
Одна из традиций в Акулинин день – приносить на берег реки платья. Славяне были убеждены, что это дань уважения русалкам, которые просыпаются 20 апреля. Они могут одеться в тёплые наряды, принесённые людьми, и щедро отблагодарить за помощь.
Помимо этого, в Акулинин день принято наблюдать за погодой. По ней можно угадать урожай хлеба и гречки.
Что нельзя делать в Акулинин день?
В Акулинин день нельзя смотреть в окно, когда на улице стемнело. Считается, что это может привлечь к дому нечисть. Кроме того, по поверьям, запрещено ругаться рядом с водоёмами – в противном случае русалки могут разозлиться и наслать на человека беду.
Не следует 20 апреля тратить последние деньги. Наши предки верили, что экономность в этот день поможет избежать нищеты.
Также в Акулинин день нельзя ругаться, ссориться и скандалить. Лучше проявить к окружающим понимание и милосердие.
Народные приметы 20 апреля
- Заря красного цвета 20 апреля – погода испортится.
- Дождь идёт в Акулинин день – значит, будет плохой урожай яровых.
- Гром без дождя 20 апреля – жди ненастья к вечеру.
- Солнце и мороз – к хорошему урожаю хлеба и гречки.
Комментарии 0