Акулинин день — праздник, в который, по поверьям, просыпаются русалки

20 апреля 2023, 06:24, Анастасия Бичакова

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Народный праздник Акулинин день отмечают в России 20 апреля. В этот день Православная церковь чтит память мучеников Руфина и Акулины, которые обратили в христианскую веру 200 римских воинов. Поэтому святых по приказу императора Максимина казнили. А ещё это праздник, посвящённый русалкам.

С какими традициями, запретами и приметами связан Акулинин день – читайте на amic.ru.

1 Какие традиции есть в Акулинин день? Одна из традиций в Акулинин день – приносить на берег реки платья. Славяне были убеждены, что это дань уважения русалкам, которые просыпаются 20 апреля. Они могут одеться в тёплые наряды, принесённые людьми, и щедро отблагодарить за помощь. Помимо этого, в Акулинин день принято наблюдать за погодой. По ней можно угадать урожай хлеба и гречки.

2 Что нельзя делать в Акулинин день? В Акулинин день нельзя смотреть в окно, когда на улице стемнело. Считается, что это может привлечь к дому нечисть. Кроме того, по поверьям, запрещено ругаться рядом с водоёмами – в противном случае русалки могут разозлиться и наслать на человека беду. Не следует 20 апреля тратить последние деньги. Наши предки верили, что экономность в этот день поможет избежать нищеты. Также в Акулинин день нельзя ругаться, ссориться и скандалить. Лучше проявить к окружающим понимание и милосердие.