Акунина* включили в список экстремистов и возбудили уголовное дело

Писателя обвиняют в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности

18 декабря 2023, 22:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина* (настоящее имя – Григорий Чхартишвили*). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пишет Telegram-канал 112, в отношении Акунина* также возбудили уголовное дело – его обвиняют в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности.

Напомним, что Акунин* с 2014 года проживает вне России. Он критиковал присоединение Крыма к РФ, а после начала спецоперации осудил российскую политику.

Накануне в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом он заявил, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы. При этом он заявил, что Россию необходимо "расколоть", и отметил, что делает все для этого. Также он оправдал попытки Вооруженных сил Украины атаковать российские города с помощью беспилотников.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов