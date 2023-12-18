Акунина* включили в список экстремистов и возбудили уголовное дело
Писателя обвиняют в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности
18 декабря 2023, 22:02, ИА Амител
Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина* (настоящее имя – Григорий Чхартишвили*). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как пишет Telegram-канал 112, в отношении Акунина* также возбудили уголовное дело – его обвиняют в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности.
Напомним, что Акунин* с 2014 года проживает вне России. Он критиковал присоединение Крыма к РФ, а после начала спецоперации осудил российскую политику.
Накануне в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом он заявил, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы. При этом он заявил, что Россию необходимо "расколоть", и отметил, что делает все для этого. Также он оправдал попытки Вооруженных сил Украины атаковать российские города с помощью беспилотников.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
22:28:14 18-12-2023
А книги его продаются в России?
23:21:30 18-12-2023
Бнз комментариев.....
07:43:17 19-12-2023
он заявил, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы --- так это же хорошее заявление. Он историк, знает когда и почему Россия проигрывала войны, значит понимает, что не сейчас и не эту. Это же хорошо
09:07:25 19-12-2023
Минуя иноагента сразу в террористы и экстремисты. Что сказать? Заслужил, давно скреб на свой хребет.
09:25:30 19-12-2023
Только на днях остановили продажу его книг.
09:30:20 19-12-2023
Самая свободная и демократическая страна выкрадывает по всему миру граждан,угрожающих её безопасности и судит на своей территории.Когда в нашей стране начнётся настоящая демократия и свобода?
11:01:22 19-12-2023
как много стало экстремистов последнее время. раньше это были какие-то террористы, взрывающие бомбы, а теперь писатели, певцы и юмористы, которых все любили. что же произошло?