"АкваМастер" напоил тысячу гостей фестиваля "Алтайские бренды" вкусными коктейлями

А также в компании показали, как такие коктейли готовить дома

30 августа 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K3jYP

Компания "АкваМастер" на фестивале "Алтайские бренды" / Фото: предоставлено компанией

Семейный гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая" прошел в парке "Изумрудный" в минувшие выходные. Его посетили 3 тысячи человек, а участие в этом году приняли более 50 алтайских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Главная цель – презентовать свои лучшие продукты и напитки. Среди таких компаний особое внимание от посетителей получило барнаульское предприятие по производству безалкогольных напитков и минеральной воды "АкваМастер".

На площадке фестиваля представители компании провели мастер-класс по созданию коктейлей на основе минеральной воды "Белокурихинская восточная №2". Минеральную воду добывают в предгорьях Алтая, сохраняя ее природную силу и пользу. Гости фестиваля выпили более 1000 таких коктейлей.

Но на площадке "АкваМастер" были не только вкусные напитки, но и разнообразные развлекательные и познавательные мероприятия. На фестивале компания представила большой увлекательный стенд, где каждый мог весело провести время.

Напитки на основе белокурихинской минеральной воды получили высокую оценку от жителей и гостей краевого центра. По словам самих дегустаторов, было весело и очень вкусно. Последние выходные лета запомнятся барнаульцам надолго.

























Компания "АкваМастер" на фестивале "Алтайские бренды" / Фото: предоставлено компанией

Продукция пищевой промышленности востребована не только внутри региона, Алтайский край, как известно, "кормит" всю Сибирь и всю страну. Кроме того немало товаров идет на экспорт. Сейчас словосочетание "алтайские продукты" говорит само за себя. Это качественные, экологически чистые и полезные продукты питания, напитки и товары. Фестиваль "Алтайские бренды" уже второй год знакомит барнаульцев с самыми полезными и вкусными местными товарами. Это помогает не только компаниям расширять узнаваемость своих товаров, но и жителям искать на полках магазинов родные полезные продукты. И среди них обязательно будет минеральная вода от компании "АкваМастер".

Торгово-производственная компания "АкваМастер"

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 2ф

Телефон для оптовых компаний и партнеров: +7 (3852) 223-864, 555-383

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