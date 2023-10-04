АКЗС озаботилось проблемой очередей на технологическое присоединение к сетям

В регионе остро стоит вопрос технологического присоединения льготников к сетям

04 октября 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Проблему нехватки финансирования для технологического присоединения к сетям обсудили на встрече председатель алтайского Заксобрания Александр Романенко и директор филиала "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" Николай Пантелеев.

Вопрос технологического присоединения льготников к сетям стоит остро. Сейчас в крае почти полторы тысячи просроченных договоров на ТП на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Заявители жалуются на длинные очереди.

По словам Пантелеева, действующие нормативы по установлению платы за технологическое присоединение льготной категории потребителей не позволяют в полном объеме покрывать затраты сетевых организаций. Так, плата за ТП физлица в большинстве случаев составляла 550 рублей, в то время как реальные зарплаты для выполнения всех работ исчислялись от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Такое расхождение привело к дефициту финансирования, рассказал директор "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго".

Затраты на технологическое присоединение заложены в инвестиционную программу сетевой компании в составе тарифа, который утвердило Минэнергетики РФ. В этом году они составляют в регионе 871 миллион рублей. В эту сумму входят затраты на реконструкцию и модернизацию действующих энергообъектов. Иных средств, кроме тарифа, у энергетиков нет. Покрыть нехватку средств за счет него невозможно, так как это потребовало бы существенного увеличения нагрузки на потребителей.

"Выход из этой ситуации, которая с каждым годом не решается, а только становится еще острее, возможен благодаря дотациям и субсидиям, участию в федеральных программах, а также повышению платы за технологическое присоединение. Мы активно привлекаем к решению этой проблемы региональную и федеральную власть, руководство компании. Конечно, мы находим отклик и понимание", – пояснил Николай Пантелеев.

С его слов, в этом году компания смогла найти временный выход благодаря привлечению кредитных средств. Это позволило увеличить количество выполненных договоров технологического присоединения потребителей к сетям.

Алтайский парламент готов оказать поддержку, "ведь речь идет о жителях края и их правах", заявил Александр Романенко.