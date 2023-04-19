АКЗС собирается ужесточить закон о комендантском часе

Краевые депутаты намерены увеличить число запретных мест для несовершеннолетних

19 апреля 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Депутаты АКЗС рассмотрят пакет поправок в закон "О комендантском часе" для несовершеннолетних. В частности, планируется расширить перечень мест, где детям запрещено находиться. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал вице-спикер Заксобрания Денис Голобородько.

В новый перечень могут войти объекты, которые предназначены для реализации и употребления только табачной продукции, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов, электронных сигарет, расселённые многоквартирные дома, признанные ветхими и аварийными, подлежащие сносу и бесхозяйные здания, рассказал Голобородько.

Кроме того, для снижения числа несчастных случаев с детьми депутаты предлагают ввести запрет на нахождение несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения лица, уже достигшего возраста 18 лет.

Сейчас региональный закон "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" запрещает детям и подросткам в ночное время находиться без сопровождения родителей на улицах, в парках, на лестничных площадках, лифтах, на детских площадках и спортивных сооружениях. Ночное время для подростков до 16 лет ограничено периодом с 22:00 до 06:00. Для лиц от 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00. Кроме того, есть места, где находиться детям и подросткам не следует в принципе. К ним относятся клубы, сауны, бани, гостиницы, игорные заведения, бары, пивные, стройки, чердаки и т.д.