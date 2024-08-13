Алаудинов: большая часть зашедших на территорию России сил ВСУ уничтожена

ВС РФ проводят зачистку приграничных зон

13 августа 2024, 21:45, ИА Амител

Российский солдат/ Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил об уничтожении большинства украинских боевиков, которые напали на Курскую область. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, все участки, на которых находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ), находятся под контролем российских подразделений. ВС РФ проводят зачистку приграничных зон. Кроме того, он отметил хороший темп уничтожения противника.

Алаудинов добавил, что, по его оценкам, ВСУ несут такие потери, каких у них не было за весь период специальной военной операции на Украине.