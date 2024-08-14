Алаудинов: в Курской области остановили продвижение основных сил ВСУ

Планы ВСУ включали в себя захват АЭС в Курчатове

14 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

Основные силы ВСУ в Курской области остановлены, большая часть личного состава противника уничтожена. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

"На данный момент я в принципе могу сказать, что эти силы и средства (ВСУ) почти полностью уже блокированы, то есть завершается блокирование всех направлений участков. <...> Но основные силы противника уже остановлены, завершается их блокирование", — рассказал Алаудинов.

Он добавил, что где-то "за спиной" действуют единичные ДРГ, которые просочились. Алаудинов отметил, что они прячутся в лесах.

Он также заявил, что планы ВСУ включали в себя захват АЭС в Курчатове с выходом на переговоры с ультиматумом. Однако теперь подобного диалога не случится, уверен Алаудинов.