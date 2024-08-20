Алаудинов заявил, что основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены
Российские войска уже зачищают некоторые населенные пункты
20 августа 2024, 17:43, ИА Амител
Российский солдат/ Фото: Минобороны РФ
Российские военные остановили ВСУ в Курской области и уничтожили их основные ресурсы. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил командир "Ахмата", генерал-майор Апти Алаудинов.
В эфире "России 1" Алаудинов рассказал, что уничтожение противника продолжается. Российские войска уже зачищают некоторые населенные пункты, в которые украинским войскам удалось зайти.
Алаудинов добавил, что сколько бы у ВСУ не было ресурсов, у них не получится пройти на те участки, где сейчас уже находятся российские войска.
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19:58:32 20-08-2024
Кто такой этот писатель?
Почему он не воюет сам , а рассказы нам рассказывает ?
Почему он решает кто должны воевать, срочники или контрактники ?
20:13:59 20-08-2024
Гость (19:58:32 20-08-2024) Кто такой этот писатель?Почему он не воюет сам , а расск... Он военный начальник. По гражданским понятиям,пиар - менеджер.
21:18:13 20-08-2024
Гость (20:13:59 20-08-2024) Он военный начальник. По гражданским понятиям,пиар - менедже... А в тюрягу щас боевых генералов пакуют, или пиар-менеджеров ?
00:18:28 21-08-2024
Гость (19:58:32 20-08-2024) Кто такой этот писатель?Почему он не воюет сам , а расск... Я задумываюсь… Странно, что именно сейчас озвучивают идеи про срочников. Ведь понятно, какая реакция у общества. Для чего это? С какой целью? Как-то связано со следственными действиями относительно некоторых генералов?
07:42:25 21-08-2024
Ну новость более менее хорошая. Лучше чем про срочников
09:01:32 21-08-2024
Если всех уничтожили, то кто тогда на территории Курской области занимает Российскую территорию?
09:07:08 21-08-2024
Гость (09:01:32 21-08-2024) Если всех уничтожили, то кто тогда на территории Курской обл... вы из параллельной реальности? или еще в похмельном состоянии? где вы увидели, что уничтожили всех?
09:24:47 21-08-2024
Гость (09:07:08 21-08-2024) вы из параллельной реальности? или еще в похмельном состояни... Нет. Просто по евроньюс тоже новости показывают.
11:27:29 21-08-2024
Гость (09:24:47 21-08-2024) Нет. Просто по евроньюс тоже новости показывают.... Еще на заборе пишут
12:28:29 21-08-2024
Гость (11:27:29 21-08-2024) Еще на заборе пишут... Если почитать другие российские ресурсы, то потери ВСУ обозначаются, как 4 500 боевиков. Ранее сообщалось, что их там около 12 000 плюс возможные подкрепления. Не рано ли Апты победные речи толкает?
10:09:29 21-08-2024
Много их еще там осталось, после 45 года, без тяжелого вооружения, без БПЛА они больше 10 лет по норам сидели .