Алаудинов заявил, что основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены

Российские войска уже зачищают некоторые населенные пункты

20 августа 2024, 17:43, ИА Амител

Российский солдат/ Фото: Минобороны РФ

Российские военные остановили ВСУ в Курской области и уничтожили их основные ресурсы. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил командир "Ахмата", генерал-майор Апти Алаудинов.

В эфире "России 1" Алаудинов рассказал, что уничтожение противника продолжается. Российские войска уже зачищают некоторые населенные пункты, в которые украинским войскам удалось зайти.

Алаудинов добавил, что сколько бы у ВСУ не было ресурсов, у них не получится пройти на те участки, где сейчас уже находятся российские войска.