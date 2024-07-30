Алаудинов заявил о безвозвратных потерях ВСУ в 700 тысяч человек
Он назвал их абсолютно беспрецедентными
30 июля 2024, 07:14, ИА Амител
Безвозвратные потери среди украинских боевиков за время спецоперации превысили 700 тысяч человек. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил заместитель главы Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч – это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла", – сказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что подобные потери являются абсолютно беспрецедентными.
Ранее Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины полностью потеряли первую линию укреплений у Славянска – Краматорска. Сейчас военные российских войск имеют возможность совершать маневры в различных направлениях, чтобы выбить украинских солдат с позиций, где они окопались.
07:48:26 30-07-2024
Как сказал министр обороны РФ - ошибаться можно, но врать нельзя.
08:12:29 30-07-2024
правильно-чего их басурманов жалеть
10:58:00 30-07-2024
ВСУ это еще может посчитать, у них какие то списки есть, но они никому не скажут, а как считают наши вообще непонятно. А за границей еще миллиона 3 военнообязанных прячутся, это по их данным, они у Запада уже 2 года просят их выслать. Погибли в большинстве кадровые военные, а которые прячутся уже и не военные. И раз прячутся, то явно не добровольцы, мотивации меньше
14:34:30 30-07-2024
Аваков, Тягнибок, Порошенко, Парубий, Ляшко и прочие живы.
А что касается простых людей хоть 700 тыс, хоть 2700 тыс - что толку то ?