Алаудинов заявил о безвозвратных потерях ВСУ в 700 тысяч человек

Он назвал их абсолютно беспрецедентными

30 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Гильзы от патронов / Фото: unsplash.com

Безвозвратные потери среди украинских боевиков за время спецоперации превысили 700 тысяч человек. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил заместитель главы Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч – это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла", – сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что подобные потери являются абсолютно беспрецедентными.

Ранее Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины полностью потеряли первую линию укреплений у Славянска – Краматорска. Сейчас военные российских войск имеют возможность совершать маневры в различных направлениях, чтобы выбить украинских солдат с позиций, где они окопались.