"Альбион-Моторс" в апреле представит эксклюзивную линейку электрокаров и гибридов от EXEED

Записаться на тест-драйв новинок можно уже сегодня

12 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFFwTua8

EXLANTIX ET / Фото: "Альбион-Моторс"

В барнаульском дилерском центре "Альбион-Моторс" в апреле 2025 года появится эксклюзивная линейка автомобилей EXLANTIX* от премиального бренда EXEED*. Модели объединяют в себе современные технологии, экологичность и передовой дизайн.

Чем примечательны новинки?

EXLANTIX – электромобили и последовательные гибриды, разработанные с учетом актуальных мировых тенденций. Они сочетают инновационные силовые установки, интеллектуальные системы управления и премиальный уровень комфорта.

EXLANTIX ES / Фото: "Альбион-Моторс"

Какие модели появятся в Барнауле?

Совсем скоро на дорогах города будут:

EXLANTIX ES – четырехдверное купе, сочетающее динамику и премиальный стиль;

EXLANTIX ET – полноразмерный кроссовер, созданный для тех, кто ценит простор, комфорт и современные технологии.

Сейчас автомобили проходят финальные этапы тестирования и адаптации для эксплуатации в регионах России.

Записывайтесь на тест-драйв уже сейчас, чтобы лично познакомиться с новинками, прочувствовать динамику, управляемость и высокий уровень комфорта за рулем.

Дилерский центр / Фото: "Альбион-Моторс"

Дилерский центр "Альбион-Моторс"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел: +7-3852-59-01-50

Сайт*EXLANTIX ("Экслантикс"); EXEED ("Иксид")

ООО "Альбион-Моторс"

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