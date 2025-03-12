"Альбион-Моторс" в апреле представит эксклюзивную линейку электрокаров и гибридов от EXEED
Записаться на тест-драйв новинок можно уже сегодня
12 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFFwTua8
В барнаульском дилерском центре "Альбион-Моторс" в апреле 2025 года появится эксклюзивная линейка автомобилей EXLANTIX* от премиального бренда EXEED*. Модели объединяют в себе современные технологии, экологичность и передовой дизайн.
Чем примечательны новинки?
EXLANTIX – электромобили и последовательные гибриды, разработанные с учетом актуальных мировых тенденций. Они сочетают инновационные силовые установки, интеллектуальные системы управления и премиальный уровень комфорта.
Какие модели появятся в Барнауле?
Совсем скоро на дорогах города будут:
- EXLANTIX ES – четырехдверное купе, сочетающее динамику и премиальный стиль;
- EXLANTIX ET – полноразмерный кроссовер, созданный для тех, кто ценит простор, комфорт и современные технологии.
Сейчас автомобили проходят финальные этапы тестирования и адаптации для эксплуатации в регионах России.
Записывайтесь на тест-драйв уже сейчас, чтобы лично познакомиться с новинками, прочувствовать динамику, управляемость и высокий уровень комфорта за рулем.
Дилерский центр "Альбион-Моторс"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел: +7-3852-59-01-50
Сайт*EXLANTIX ("Экслантикс"); EXEED ("Иксид")
ООО "Альбион-Моторс"Реклама
10:06:59 12-03-2025
Ежели негде заряжать батарейки то зачем?
11:12:32 12-03-2025
........🤥 (10:06:59 12-03-2025) Ежели негде заряжать батарейки то зачем? ... У меня в гараже ограничитель на 2квтч. Печально, конечно.
01:06:05 13-03-2025
........🤥 (10:06:59 12-03-2025) Ежели негде заряжать батарейки то зачем? ... Гибрид что-то говорит ?