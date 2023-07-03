Александр Митта попал в реанимацию
Режиссерский дебют Митта состоялся в 1961 году — тогда он поставил фильм "Друг мой Колька" совместно с Алексеем Салтыковым
03 июля 2023, 20:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Народного артиста России Александра Митта госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию им подтвердил собеседник агентства из медицинского учреждения.
Напомним, что Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.
Режиссерский дебют Митта состоялся в 1961 году — тогда он поставил фильм "Друг мой Колька" совместно с Алексеем Салтыковым.
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