Александр Митта попал в реанимацию

Режиссерский дебют Митта состоялся в 1961 году — тогда он поставил фильм "Друг мой Колька" совместно с Алексеем Салтыковым

03 июля 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Народного артиста России Александра Митта госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию им подтвердил собеседник агентства из медицинского учреждения.

Напомним, что Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.

Режиссерский дебют Митта состоялся в 1961 году — тогда он поставил фильм "Друг мой Колька" совместно с Алексеем Салтыковым.