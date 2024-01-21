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Александр Ревва уехал из России из-за бойкота на телевидении

Артист вместе с семьей отправился в Дубай

21 января 2024, 19:29, ИА Амител

Кадр из клипа "Позитив" / Александр Ревва / YouTube
Кадр из клипа "Позитив" / Александр Ревва / YouTube

Российский артист Александр Ревва вместе с семьей уехал из страны после бойкота на телевидении. Об этом сообщает 7days.

После выхода на телевидении "Песни года", из которой Ревву вырезали, артист уже уезжал, но осенью он вернулся и принял участие в шоу "Дуэты".

Выход программы в эфир возмутил зрителей, они стали оставлять негативные отзывы из-за участия Реввы. Сам певец и юморист не стал комментировать разразившийся скандал и просто уехал из России в Дубай, где, по информации СМИ, у него есть недвижимость.

Фотографии из теплых стран в соцсетях публикует жена Реввы.

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Комментарии 24

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Помидорка

19:47:44 21-01-2024

Пусть загримируется в бабушку.

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Гость

19:52:58 21-01-2024

Хорошо когда можно на всё плюнуть и уехать в Дубаи

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Гость

20:09:20 21-01-2024

Зачем мне это все знать? Что новостей больше нет?

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Гость

20:12:42 21-01-2024

В Дубай он уехал как Артур Пирожков?

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ДВМ

20:17:16 21-01-2024

А Пирожков с ним или остался?

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гостья

20:42:21 21-01-2024

гоните всю эту погань из России

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Гость

01:48:40 22-01-2024

"Дорожную" ему песню, от группы Ленинград, на прощание !

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Туберкулезник

04:26:49 22-01-2024

Зачем вообще позвали этого чмыря

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Гость

06:19:25 22-01-2024

Терпеть не могу этого ЛГБТ-шника поганого.

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Гость

07:44:47 22-01-2024

отправился в Дубай --- наверное вообще не расстроился

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Гость

07:45:50 22-01-2024

А если на Украине что-то не то скажешь, в Дубаи не уедешь

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Гость

09:11:39 22-01-2024

Гость (07:45:50 22-01-2024) А если на Украине что-то не то скажешь, в Дубаи не уедешь... Да вообще дикари, там кто-то может иметь точку зрения альтернативную президенту и при этом оставаться на свободе и живым

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Гость

09:41:02 22-01-2024

Гость (09:11:39 22-01-2024) Да вообще дикари, там кто-то может иметь точку зрения альтер... 5 лет лагерей дали пенсионерке вна 404 за лайки в Одноклассниках. Новость осени 2023 года. Это ты называешь демократией?

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Гость

12:04:46 22-01-2024

Гость (09:11:39 22-01-2024) Да вообще дикари, там кто-то может иметь точку зрения альтер... Прикольно. Поржал

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Гость

08:32:42 22-01-2024

Вот она свобода слова и демократия,а не всё то чем пудрят мозг соседям

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Гость

19:14:22 22-01-2024

Гость (08:32:42 22-01-2024) Вот она свобода слова и демократия,а не всё то чем пудрят мо... Не соседи они нам, а крысы, которых мы дератизируем.

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гость

10:05:28 22-01-2024

К стати про Дубай,буквально в конце февраля будет подписано соглашение между Россией и Дубаем выдавать по запросу мида лиц признаными в странах как иноагенты ,так шо не долго музыка играла. А этот засланец наконецто лишился запора.

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Гость

14:06:05 22-01-2024

гость (10:05:28 22-01-2024) К стати про Дубай,буквально в конце февраля будет подписано ... Насчет запора - ловко сказано и верно.

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Гость

12:07:07 22-01-2024

Терпеть не могу этого ЛГБТ-шника поганого.

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Гость

12:12:13 22-01-2024

А почему не на ридну Украину?

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Гость

12:33:30 22-01-2024

Неужели правда мы больше не увидим этого мерзкого типа, пошляка и развратника на ТВ? Ура!

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Гость

14:18:56 22-01-2024

Гость (12:33:30 22-01-2024) Неужели правда мы больше не увидим этого мерзкого типа, пошл... Ну, может именно этого и не увидите, но спрос рождает предложение ))))

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Гость

20:29:14 22-01-2024

Подобных мразей надо гнать из России драной метлой лишая гражданства и конфискуя их имущество

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Гость

04:35:12 24-01-2024

Пусть валит из страны, и дарогу дамой забудит...

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