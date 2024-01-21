Александр Ревва уехал из России из-за бойкота на телевидении
Артист вместе с семьей отправился в Дубай
21 января 2024, 19:29, ИА Амител
Кадр из клипа "Позитив" / Александр Ревва / YouTube
Российский артист Александр Ревва вместе с семьей уехал из страны после бойкота на телевидении. Об этом сообщает 7days.
После выхода на телевидении "Песни года", из которой Ревву вырезали, артист уже уезжал, но осенью он вернулся и принял участие в шоу "Дуэты".
Выход программы в эфир возмутил зрителей, они стали оставлять негативные отзывы из-за участия Реввы. Сам певец и юморист не стал комментировать разразившийся скандал и просто уехал из России в Дубай, где, по информации СМИ, у него есть недвижимость.
Фотографии из теплых стран в соцсетях публикует жена Реввы.
19:47:44 21-01-2024
Пусть загримируется в бабушку.
19:52:58 21-01-2024
Хорошо когда можно на всё плюнуть и уехать в Дубаи
20:09:20 21-01-2024
Зачем мне это все знать? Что новостей больше нет?
20:12:42 21-01-2024
В Дубай он уехал как Артур Пирожков?
20:17:16 21-01-2024
А Пирожков с ним или остался?
20:42:21 21-01-2024
гоните всю эту погань из России
01:48:40 22-01-2024
"Дорожную" ему песню, от группы Ленинград, на прощание !
04:26:49 22-01-2024
Зачем вообще позвали этого чмыря
06:19:25 22-01-2024
Терпеть не могу этого ЛГБТ-шника поганого.
07:44:47 22-01-2024
отправился в Дубай --- наверное вообще не расстроился
07:45:50 22-01-2024
А если на Украине что-то не то скажешь, в Дубаи не уедешь
09:11:39 22-01-2024
Гость (07:45:50 22-01-2024) А если на Украине что-то не то скажешь, в Дубаи не уедешь... Да вообще дикари, там кто-то может иметь точку зрения альтернативную президенту и при этом оставаться на свободе и живым
09:41:02 22-01-2024
Гость (09:11:39 22-01-2024) Да вообще дикари, там кто-то может иметь точку зрения альтер... 5 лет лагерей дали пенсионерке вна 404 за лайки в Одноклассниках. Новость осени 2023 года. Это ты называешь демократией?
12:04:46 22-01-2024
Гость (09:11:39 22-01-2024) Да вообще дикари, там кто-то может иметь точку зрения альтер... Прикольно. Поржал
08:32:42 22-01-2024
Вот она свобода слова и демократия,а не всё то чем пудрят мозг соседям
19:14:22 22-01-2024
Гость (08:32:42 22-01-2024) Вот она свобода слова и демократия,а не всё то чем пудрят мо... Не соседи они нам, а крысы, которых мы дератизируем.
10:05:28 22-01-2024
К стати про Дубай,буквально в конце февраля будет подписано соглашение между Россией и Дубаем выдавать по запросу мида лиц признаными в странах как иноагенты ,так шо не долго музыка играла. А этот засланец наконецто лишился запора.
14:06:05 22-01-2024
гость (10:05:28 22-01-2024) К стати про Дубай,буквально в конце февраля будет подписано ... Насчет запора - ловко сказано и верно.
12:07:07 22-01-2024
Терпеть не могу этого ЛГБТ-шника поганого.
12:12:13 22-01-2024
А почему не на ридну Украину?
12:33:30 22-01-2024
Неужели правда мы больше не увидим этого мерзкого типа, пошляка и развратника на ТВ? Ура!
14:18:56 22-01-2024
Гость (12:33:30 22-01-2024) Неужели правда мы больше не увидим этого мерзкого типа, пошл... Ну, может именно этого и не увидите, но спрос рождает предложение ))))
20:29:14 22-01-2024
Подобных мразей надо гнать из России драной метлой лишая гражданства и конфискуя их имущество
04:35:12 24-01-2024
Пусть валит из страны, и дарогу дамой забудит...