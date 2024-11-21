Александр Романенко поддержал инициативу учредить награду для алтайских волонтеров

В штабе "Единой России" обсудили помощь фронту и поддержку активистов

21 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Александр Романенко на личном приеме граждан / Фото: партия "Единая Россия"

20 ноября в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Алтайском крае прошел прием граждан, который провел председатель АКЗС и секретарь реготделения партии Александр Романенко. Во время встречи руководитель волонтерской группы "Vесточка из дома – с Zаботой о солдате" Елена Шамарина поделилась результатами работы алтайских волонтеров. Она отметила, что с марта 2022 года активисты помогают бойцам и за это время сплели такое количество маскировочных сетей, что ими хватило бы закрыть четыре с половиной стадиона. По ее словам, сейчас в регионе более 10 тыс. волонтеров группы активно помогают военнослужащим.

Деятельность "Vесточки из дома" выходит далеко за рамки изготовления сетей. Волонтеры занимаются сушкой продуктов для фронта, организовали фасовочные пункты в Барнауле, Тюменцевском районе и Белокурихе, а также регулярно проводят благотворительные концерты. Всего их прошло более 90, в том числе недавний в Бийске, организованный при поддержке "Единой России".

В ходе встречи Елена Шамарина выдвинула инициативу учредить почетную региональную награду для волонтеров, которые на протяжении двух с половиной лет самоотверженно помогали фронту. Александр Романенко поддержал идею, подчеркнув важность признания волонтерской деятельности.

"Волонтерское движение действительно приносит большую пользу не только участникам СВО, но и многим другим людям. Поэтому будет справедливо поощрять жителей Алтайского края за активную волонтерскую деятельность в разных сферах. Награда, олицетворяющая волонтеров, – это здорово", – прокомментировал Александр Романенко.Он также пообещал оказать содействие в организации праздника, посвященного трехлетию "Vесточки из дома", запланированного на март следующего года в Барнауле.

Александр Романенко на личном приеме граждан / Фото: партия "Единая Россия"

Во время приема депутату удалось решить и личный вопрос участника СВО из Бийска Гайрата Ирматова, получившего тяжелые осколочные ранения в бою. Бойца наградили за спасение сослуживца, он получил первую помощь, а также положенные выплаты, но у него возникли трудности с продолжением лечения из-за проблем с документами. Благодаря вмешательству Александра Романенко мужчина сможет пройти необходимые процедуры и лечение в краевом госпитале для ветеранов войн.

К Александру Романенко обратились также ветераны строительной отрасли Борис Емельянов и Юрий Таран. Они рассказали о том, что установили памятную стелу в сквере участников Славгородского строительного треста в Яровом за свой счет. Однако для полноценного благоустройства общественного пространства им требуется дополнительная финансовая поддержка. Александр Романенко решил поддержать инициативу и планирует обратиться к мэру города Владиславу Шилову с просьбой оказать им помощь.

Напомним, график приема граждан в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" доступен на официальном сайте партии.