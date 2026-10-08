Александр Романенко стал председателем АКЗС третий раз подряд

Решение приняли большинством голосов на первой сессии нового созыва парламента

08 октября 2026, 12:16, Александра Черданцева

Александр Романенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

67-летний единоросс Александр Романенко снова возглавил Алтайское краевое Законодательное Собрание нового, девятого созыва. Его кандидатуру поддержали 57 депутатов из 64 присутствовавших на сессии. Конкуренцию ему составила лишь коммунистка Мария Прусакова, за нее проголосовали шестеро. Решение приняли в эти минуты на заседании в АКЗС в четверг, 8 октября. Оба кандидата выступили с небольшими "предвыборными" программами.

С какими предложениями по работе АКЗС выступили Романенко и Прусакова?

Глава фракции КПРФ, лидер регионального отделения партии в Алтайском крае Мария Прусакова, выступавшая первой, отметила, что в новом созыве стало больше единороссов и в два раза меньше женщин.

Она назвала несколько ключевых решений парламента, против которых выступают коммунисты. Так, Прусакова призвала АКЗС больше контролировать приватизацию госимущества, активнее поддерживать людей со статусом "дети войны" и местных аграриев, сделать получение статуса ветерана труда доступнее, отменить пенсионную и мусорную реформы. Основная часть предложений касалась муниципальной реформы, по итогам которой в части районов региона сельские советы упразднили, передав полномочия на районный уровень.

"Президент Путин заявил о недопустимости ликвидации сельских советов, допустив такую возможность только с учетом местной специфики регионов. Алтайский край имеет своеобразное муниципально-административное деление и нуждается в представительстве власти на местах. Я искренне не понимаю, зачем это нужно было делать. Мы считаем необходимым отмену муниципальной реформы", – заявила Мария Прусакова.

Также КПРФ предлагают вернуть прямые выборы глав муниципалитетов, снизить муниципальный фильтр. А еще поддерживать студентов, особенно среднего профессионального образования.

А еще Мария Прусакова обвинила Александра Романенко в том, что он не выступает на стороне некоторых депутатов АКЗС (имеет в виду уголовные дела против депутатов КПРФ прошлого созыва из-за предполагаемого присвоения зарплат своих помощников). Коммунистка заявила, что руководство АКЗС "заложило бомбу", не прописав четкий объем работы помощников.

Александр Романенко считает, что главная задача парламента – развитие региона. А также вопросы безопасности и поддержки участников СВО. И для этого уже есть сформированная годами основа взаимодействия.

"Законодательное Собрание занимает должное место в системе управления края, выстроены конструктивные и равноправные отношения с правительством региона", – отметил Романенко.

Он напомнил, что три четверти голосов в этом созыве у "Единой России". И это большая ответственность для партии, которую он возглавляет.

"Но я считаю, что спикер должен обеспечивать равные возможности для всех фракций, каждая должна иметь свой голос при работе парламента. В прошлых созывах такие возможности фракциями были предоставлены", – заверил Александр Романенко, призвав при этом коллег избегать излишней политизации.

Почему спикером стал Александр Романенко?

Александр Романенко с 2016 года возглавляет региональное отделение партии "Единая Россия" в Алтайском крае. На пост спикера его выдвинула фракция ЕР, которая по итогам выборов в сентябре 2026 года взяла рекордные 51 мандат из 68.

О том, что "Единая Россия" выдвинет именно его стало известно в сентябре после выборов. Впрочем, источники amic.ru видели его спикером нового созыва задолго до выборов.

Его поддержали представители и остальных фракций. Судя по голосам, это как минимум "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", не выдвигавшие на этот пост своих кандидатов. КПРФ, вероятно, голосовала против, но в сравнении с прошлым созывом коммунисты значили ослабили свои позиции. Впрочем, в АКЗС-8 КПРФ удалось провести своего депутата на должность вице-спикера. В новом созыве заместителей председателя будет также два, и оба – единороссы.

Напомним, Александр Романенко возглавлял АКЗС и в предыдущих двух созыва: восьмом и седьмом.

"Справедливая Россия" поддержала его уже третье избрание на этот пост, однако депутат Евгения Боровикова призвала спикера поддержать депутатов всех фракций, а не только единороссов.

"Вы говорили, что все мы тут одна большая семья, но некоторые ситуации позволяют сделать выводы, что часть депутатов – прекрасные лебеди, а часть – гадкие утята. Это к слову о политизации. Вы – мудрый, опытный политик, но убрать то, что с кем-то вы менее справедливы, тогда вам не будет равных в лидерстве", – заявила она.

Что известно об Александре Романенко?

Александр Романенко родился 12 июня 1959 года в городе Горняке. В 1982 году с отличием окончил Алтайский политехнический институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство".

Трудовую деятельность начал в Павловской межколхозной строительной организации, где с 1982 по 1984 год работал линейным механиком и заведующим гаражом. В 1984 году перешел на работу в Павловский районный комитет ВЛКСМ. До 1988 года занимал должности заведующего организационным отделом и первого секретаря райкома.

В 1988 году Александра Романенко избрали директором совхоза "Павловский" Павловского района. С 1993 по 2004 год он возглавлял ЗАО "Колыванское".

Депутатом стал в 2000 году. В Алтайском краевом Совете народных депутатов III созыва он занимал пост заместителя председателя комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию. В IV созыве возглавил комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике.

Этот же комитет Александр Романенко руководил в V и VI созывах Алтайского краевого Законодательного Собрания. В VII созыве он занимал должность председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания.

С 2016 года является секретарем Алтайского регионального отделения партии.