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Александра Трусова призналась, что ей не нравится Леонардо Ди Каприо

Спортсменку не впечатляет ни его внешность, ни актерская игра

08 октября 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: vk.com/alextrusova
Фото: vk.com/alextrusova

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова назвала своего любимого актера.

В эфире "Okko Спорт" девушка заявила, что больше всего ей нравится Крис Хемсфорт ("Тор", "Мстители", "Люди в черном: Интернешнл").

При этом спортсменка призналась, что ей вообще не нравится Леонардо Ди Каприо.

"Меня, наверное, убьют все фанатки Леонардо. Но не люблю!" – сказала Трусова.

Она добавила, что Ди Каприо не нравится ей ни внешне, ни как актер.

Спорт Кино

Комментарии 9

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Гость

14:03:51 08-10-2023

Кстати, Ди Каприо не нравится Трусова, вот что теперь делать?)))

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Гость

15:11:51 08-10-2023

Ди Каприо знаю. Кто такая Трусова? И как теперь жить Ди Каприо?

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Гость

15:19:37 08-10-2023

Ему аналогично.

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Гость

15:19:59 08-10-2023

серебро - это близко не золото

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Гость

15:45:51 08-10-2023

Она добавила, что Ди Каприо не нравится ей ни внешне, ни как актер.-------- так он и постарше раза в два будет однако... наверное он не педофил. так, что все взаимно.

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Элен без ребят

16:03:15 08-10-2023

Лёнчик,наш, обладатель народного золотого Оскара, вырос на моих глазах. Трусову не знаю.

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Гость

16:18:27 08-10-2023

..., может таким способом хочет привлечь к себе внимание… Воспитанный человек так не говорит о взрослом человеке, тем более, о знаменитости. Скорее всего причина в том, что он к ней не проявил интерес, когда она закатила истерику на ОИ из-за серебра, не заметил.. Но заступился за Валиеву. А она и Валиеву терпеть не может..

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Гость

09:21:16 09-10-2023

Гость (16:18:27 08-10-2023) ..., может таким способом хочет привлечь к себе внимание… Во... Ди Каприо пожертвовал украинской стороне 10 миллионов долларов. На этом можно и закончить обсуждение моральных качеств Трусовой.

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Гость

13:00:23 09-10-2023

Мне тоже гомосек хохлолюб Ди Каприо не нравится.

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