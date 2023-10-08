Александра Трусова призналась, что ей не нравится Леонардо Ди Каприо

Спортсменку не впечатляет ни его внешность, ни актерская игра

08 октября 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: vk.com/alextrusova

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова назвала своего любимого актера.

В эфире "Okko Спорт" девушка заявила, что больше всего ей нравится Крис Хемсфорт ("Тор", "Мстители", "Люди в черном: Интернешнл").

При этом спортсменка призналась, что ей вообще не нравится Леонардо Ди Каприо.

"Меня, наверное, убьют все фанатки Леонардо. Но не люблю!" – сказала Трусова.

Она добавила, что Ди Каприо не нравится ей ни внешне, ни как актер.