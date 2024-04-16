Алексей Нилов заявил, что ему было "отвратно" смотреть "Слово пацана"
Актер похвалил режиссера и остальную команду за проделанную работу и в целом назвал ее достойной, но показанное на экране вызвало у него "какое-то ощущение нечистоплотности"
16 апреля 2024, 07:35, ИА Амител
Актер Алексей Нилов из "Улиц разбитых фонарей" раскритиковал сериал "Слово пацана", сообщает StarHit.
"Я посмотрел первую серию… Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности", – сказал актер.
Звезда российского телевидения предположил, что создатели хотели оттолкнуть молодежь показанными на экране убийствами и блатной романтикой, но результат оказался противоположным.
Нилов при этом уточнил, что досмотрел работу Жоры Крыжовникова, и похвалил его и остальную команду за проделанную работу. Он также отметил успешную раскрутку сериала, которая, по его мнению, войдет в учебники по маркетингу.
"Слава Богу, что сериал достойный. Но так же можно раскрутить и любое… нецензурное слово", – заключил он.
"Слово пацана" рассказывает о молодежных группировках в Казани конца 1980-х. На стримингах Wink и Start проект транслировался с 9 ноября по 21 декабря 2023 года, став одним из самых популярных в России.
15 апреля 2024-го состоялась его премьера на НТВ.
07:48:33 16-04-2024
Импортозамещение шагает по стране. Да и Бесогон уже на ладан дышит.
09:37:04 16-04-2024
Гость (07:48:33 16-04-2024) Импортозамещение шагает по стране. Да и Бесогон уже на ладан... При чём тут импортозамещение? Зарубежное сериальное кино на несколько уровней выше.
10:01:17 16-04-2024
Гость (07:48:33 16-04-2024) Импортозамещение шагает по стране. Да и Бесогон уже на ладан... Это потому что бесов уничтожать надо, а не гонять впустую.
10:19:06 16-04-2024
Гость (10:01:17 16-04-2024) Это потому что бесов уничтожать надо, а не гонять впустую.... То есть не гонять как вшивых по бане.
08:10:57 16-04-2024
Вы Бандитский Петербург вспомните , там по хлеще было .
09:51:44 16-04-2024
Ева (08:10:57 16-04-2024) Вы Бандитский Петербург вспомните , там по хлеще было .... конец 80-х и 90-е в Татарстане и в Питере по-разному проходили...
09:57:39 16-04-2024
Ева (08:10:57 16-04-2024) Вы Бандитский Петербург вспомните , там по хлеще было .... Не надо сравнивать один известный предмет с пальцем и ещё слово похлеще вместе пишется
08:14:47 16-04-2024
Шакальство там показано. Как свои своих же шакалили и дошакалились. Гробы понесли.
08:28:53 16-04-2024
Не одному ему...
08:52:56 16-04-2024
Андрюха, у нас труп!
Возможно, криминал!
По коням!
08:58:52 16-04-2024
Я и смотреть не буду - достаточно, что посмотрел рекламные ролики этого фильма. Похожих шакалов видел в своём. Отвратительно, что их героизируют. Кстати большинство таких персонажей долго не прожили.
09:00:32 16-04-2024
Тебе тоже? Кто такой Нилов? Спившийся еще 20 лет актеришко? Что он исполнил и в каком фильме что-то необычного? В прошлом веке сыграл дурочка из ментовки? Так там много ума не нужно в его роли. Кого вообще может интересовать его мнение?
09:38:08 16-04-2024
Не одному ему (09:00:32 16-04-2024) Тебе тоже? Кто такой Нилов? Спившийся еще 20 лет актеришко? ... Вот ты клоун
13:06:25 16-04-2024
Не одному ему (09:00:32 16-04-2024) Тебе тоже? Кто такой Нилов? Спившийся еще 20 лет актеришко? ... Нилов в неплохих проектах сейчас задействован.Так что не вешайте ему того,что он спившийся актеришко
Не вам осуждать человека.Как будто все святоши собрались
09:12:00 16-04-2024
Фильм снят не умело и откровенно говоря не заслуживает одобрения. Нет ну в правду фигня какая то.
00:25:31 17-04-2024
гость (09:12:00 16-04-2024) Фильм снят не умело и откровенно говоря не заслуживает одобр... Можно говорить что угодно и кому угодно но если фильм и сериал вызвал у людей резонанс и интерес то это что-то да значит не каждый фильм или сериал вызовет подобные у людей эмоции,далеко не каждый,и не каждый прям не то что зайдет а заметит прям
09:20:36 16-04-2024
мне повезло! я это не смотрел. и почему-то не собираюсь.
09:32:15 16-04-2024
Гы! Это тот случай, когда не смотрел, ну и слава Богу))
09:44:41 16-04-2024
А кто такой Нилов??? Авторитет что ли? Отнюдь! и безынтересно его мнение! вот когда он запивался, то лояльнее был))))))
09:56:31 16-04-2024
Достаточно посмотреть одну первую серию, чтобы понять логику этого кина. На мой взгляд плохо, что такая бурда снята про детей.
10:15:40 16-04-2024
Павел Майков,сыгравший "Пчелу" в сериале "Бригада",через какое-то время раскаялся, выразил сожаление об участии в нём и впоследствии сыграл в другом сериале честного мента.Фильмы заметнее влияют особенно на молодёжь.А молодость,она всегда тревожна )
11:16:42 16-04-2024
Причем здесь чье то нравится и не нравится? правда показана, как оно было...
11:40:26 16-04-2024
Гость (11:16:42 16-04-2024) Причем здесь чье то нравится и не нравится? правда показана... Это может повториться вновь. Детская психика не устойчива. Героев находят не там где надо. А им эту мерзость вываливают на экран.
11:20:59 16-04-2024
Скоро выйдет второй сезон, "Слово чушпана")))
11:34:59 16-04-2024
Жоре было всего 10 лет, когда отморозки стали сбиваться в стаи. Если бы он прочувствовал все это в те времена, вряд ли поднял бы эту мерзкую пену сейчас. Детям это смотреть нельзя вообще.
11:50:50 16-04-2024
Фильм "Слово пацана" у меня вызывает физическую тошноту .... Помните фильм Гай-Германики про школу? В этом же ключе... Этот ещё пожестче.
11:53:10 16-04-2024
Приторный фильм.Мерзость концентрированно приправлена.Фильм отталкивает от экрана.Кто то умудряется с "Бандитским Петербургом " сравнивать...даже близко
12:19:00 16-04-2024
Опять разрекламировали до показа. Туфта. По факту кто желает пусть смотрит. Но сегодня нужно показывать настоящее время и настоящих ребят, по известным событиям. А если показали художественную версию прошлых событий, не положительно влияющую на молодежь, то следом покажите документальную хронику этих событий, чтобы молодежь хотя бы сделала выбор между сказкой в художественной версии и былью в документальной версии. Жаль что в тех событиях пострадало много людей. Но надо показать, что в жизни события закончились не так как в художественной версии, поскольку порядка 6 человек тех событий по приговору суда были растреляны.
12:25:11 16-04-2024
Это сегодня слышно уже из каждой группы подростков проходящих мимо! Там и жаргон и слэнг и понятия! Зачем детям эту гадость показали по всем экранам ? Это нельзя показывать! Или бандиты наше все, иначе не с чем бороться , или очередная бомба когда выстрелит , тогда и будет отвлечение внимания от чего то важного в стране в очередной раз?
14:13:47 16-04-2024
гость (12:25:11 16-04-2024) Это сегодня слышно уже из каждой группы подростков проходящи... сериал 18+, вот вы у себя (родители) и спросите почему они это увидели.
12:40:26 16-04-2024
Это просто очередная версия на прошлые события, для каждого, кто жил в этот период оно было своим, хорошим, плохим, разным, не стоит придавать слишком большое значение фильму
13:36:30 16-04-2024
гость (08:58:52 16-04-2024) Я и смотреть не буду - достаточно, что посмотрел рекламные р... Согласна, отвратный
13:51:40 16-04-2024
В нашей юности Электроника показывали, зачем нашим детям это насилие сейчас навязывают, в каждой школе ,дворе и классе у всех были эти отмороженные,и кто-то в очереди стоял, чтобы их пополнить? Прошло время это, зачем палочкой ворошить это...
14:28:46 16-04-2024
Фильм о беспредельном прошлом. У кого-то вызывает воспоминания о тех страшных временах. Особенно у тех, кого это коснулось в прямую. Ведь немало людей потеряли своих близких , родных , и любимых в том беспределе. И у многих до сих пор ещё кровоточат раны. Показ по ТВ этого сериала очень жестокая затея. Нужно показывать современные фильмы. Про настоящее время. Показывать героев настоящего времени. Их очень много. Много интересных сюжетов из настоящего. А ковырять гниль, а тем более ее так раскручивать и рекламировать - не очень умный шаг. Про это и так по всем каналам крутят. Народ устал от дешевых и бездарных , третесортных "мыльных опер"
14:52:51 16-04-2024
Актер Кологривый сразу всё принял как есть в фильме и в Новосибирске уселся по Постановлению суда на 7 суток в изолятор. Видимо последствия участия в съемках фильма. Облико морале.
22:27:49 16-04-2024
Да, как бы то ни было, но цензура в советское время оберегала психику подростковую от таких вот фильмов, люди понимали, что дурной пример заразителен, и романтика экрана обязательно приведет к попытке воплотить в жизнь такую "крутость", когда в силу возраста ещё не отдают себе отчёт о последствиях...
15:09:15 17-04-2024
Гость (22:27:49 16-04-2024) Да, как бы то ни было, но цензура в советское время оберегал... Ты в советское время вообще жил, Вася? Когда школа на школу ходила и в другом районе у тебя в лучшем случае деньги отбирали, а худшем и накостылять могли.
17:11:57 17-04-2024
Гость (15:09:15 17-04-2024) Ты в советское время вообще жил, Вася? Когда школа на школу...
А ”Вася” видимо по малолетству не в курсе, что казанские банды и подмосковные ”люберецкие” , как раз и были с начала 80-ых при СССР.
10:37:44 17-04-2024
Отвратительный, неинтересно!
13:24:39 17-04-2024
Кто-то хочет возобновить квартал на квартал чтобы отвлечь людей от социальных проблем.
14:35:44 17-04-2024
Дмитрий (11:34:59 16-04-2024) Жоре было всего 10 лет, когда отморозки стали сбиваться в ст... Фильм надо запретить!
22:04:50 17-04-2024
После показа этого фильма страна вновь погрузится в мракобесие 80-90 годов. Какую цель преследовал режиссер, снимая этот фильм? Подростки снова будут в банды сбиваться.