Алексей Нилов заявил, что ему было "отвратно" смотреть "Слово пацана"

Актер похвалил режиссера и остальную команду за проделанную работу и в целом назвал ее достойной, но показанное на экране вызвало у него "какое-то ощущение нечистоплотности"

16 апреля 2024, 07:35, ИА Амител

Алексей Нилов / Кадр: YouTube-канал RTVi Развлечения

Актер Алексей Нилов из "Улиц разбитых фонарей" раскритиковал сериал "Слово пацана", сообщает StarHit.

"Я посмотрел первую серию… Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности", – сказал актер.

Звезда российского телевидения предположил, что создатели хотели оттолкнуть молодежь показанными на экране убийствами и блатной романтикой, но результат оказался противоположным.

Нилов при этом уточнил, что досмотрел работу Жоры Крыжовникова, и похвалил его и остальную команду за проделанную работу. Он также отметил успешную раскрутку сериала, которая, по его мнению, войдет в учебники по маркетингу.

"Слава Богу, что сериал достойный. Но так же можно раскрутить и любое… нецензурное слово", – заключил он.

"Слово пацана" рассказывает о молодежных группировках в Казани конца 1980-х. На стримингах Wink и Start проект транслировался с 9 ноября по 21 декабря 2023 года, став одним из самых популярных в России.

15 апреля 2024-го состоялась его премьера на НТВ.