Аленка, масленичный канат и бой подушками: в Барнауле пройдут народные проводы зимы

Самую Русскую Масленицу ежегодно проводит "Русское Радио Барнаул"

16 марта 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8JzPGc

Баннер мероприятия предоставлен организаторами

"Русское Радио Барнаул" приглашает барнаульцев 17 марта 2024 года попрощаться с зимой. С размахом, шумно и весело встретить весну красную. Самая Русская Масленица – это традиционный праздник, который ежегодно проводит "Русское Радио Барнаул". Как известно, воскресенье в масленичной неделе – проводы. Вот и пора с зимой как следует попрощаться! Чтобы погода за окном радовала, а солнце светило ярче.

Чем порадуют гостей на празднике?

В программе запланированы:

масленичный столб не как у всех;

бой подушками на бревне;

состязания в силе, ловкости и выносливости;

катание на хаски, лошадях и тюбингах;

выступления народных коллективов;

традиционное Масленичное чучело;

милейшие животные из приюта "Бусинка".

Всех гостей ждут щедрые угощения, много подарков, конкурсов и призов от партнеров.

Когда и куда приходить?

В Барнауле 17 марта 2024 года с 12:00 до 15:00 в парке "Изумрудный" (Комсомольский проспект, 128).

Генеральный партнер мероприятия – сеть дискаунтеров "Светофор".

Главный партнер мероприятия – сеть фирменных магазинов "Тальменыч" от одного из крупнейших производителей свинины в Алтайском крае.

Специальный партнер мероприятия – агентство недвижимости "Гнездо".

Специальный партнер мероприятия – "Автоцентр АНТ", официальный дилер Omoda*.

Стратегический партнер мероприятия – Альфа-Банк.

Специальный партнер мероприятия – сеть спа-салонов "ТвойТай".

Партнер проекта – "Ипотечный отдел".

Партнер проекта – "Дом Меда".

Партнер проекта – "Интер Масло".

Партнер проекта – A Trend Hous*.

*Omoda ("Омода"); A Trend Hous ("Э Тренд Хаус")

Без возрастных ограничений

ИП Шаповалова А. Д.

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