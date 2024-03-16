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Аленка, масленичный канат и бой подушками: в Барнауле пройдут народные проводы зимы

Самую Русскую Масленицу ежегодно проводит "Русское Радио Барнаул"

16 марта 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8JzPGc

Баннер мероприятия предоставлен организаторами
Баннер мероприятия предоставлен организаторами

"Русское Радио Барнаул" приглашает барнаульцев 17 марта 2024 года попрощаться с зимой. С размахом, шумно и весело встретить весну красную. Самая Русская Масленица – это традиционный праздник, который ежегодно проводит "Русское Радио Барнаул". Как известно, воскресенье в масленичной неделе – проводы. Вот и пора с зимой как следует попрощаться! Чтобы погода за окном радовала, а солнце светило ярче.

Чем порадуют гостей на празднике?

В программе запланированы:

  • масленичный столб не как у всех;
  • бой подушками на бревне;
  • состязания в силе, ловкости и выносливости;
  • катание на хаски, лошадях и тюбингах;
  • выступления народных коллективов;
  • традиционное Масленичное чучело;
  • милейшие животные из приюта "Бусинка".

Всех гостей ждут щедрые угощения, много подарков, конкурсов и призов от партнеров.

Когда и куда приходить?

В Барнауле 17 марта 2024 года с 12:00 до 15:00 в парке "Изумрудный" (Комсомольский проспект, 128).

Генеральный партнер мероприятия – сеть дискаунтеров "Светофор".
Главный партнер мероприятия – сеть фирменных магазинов "Тальменыч" от одного из крупнейших производителей свинины в Алтайском крае.
Специальный партнер мероприятия – агентство недвижимости "Гнездо".
Специальный партнер мероприятия – "Автоцентр АНТ", официальный дилер Omoda*.
Стратегический партнер мероприятия – Альфа-Банк.
Специальный партнер мероприятия – сеть спа-салонов "ТвойТай".
Партнер проекта – "Ипотечный отдел".
Партнер проекта – "Дом Меда".
Партнер проекта – "Интер Масло".
Партнер проекта – A Trend Hous*.

*Omoda ("Омода"); A Trend Hous ("Э Тренд Хаус")

Без возрастных ограничений

ИП Шаповалова А. Д.

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