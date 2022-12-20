Альфа-Банк запустил открытие счёта для бизнеса с использованием единой биометрической системы

Теперь не обязательно посещать банк ради открытия счёта

20 декабря 2022, 10:29, ИА Амител

Фото: drobotdean / Freepik

Индивидуальные предприниматели теперь могут открыть в Альфа-Банке счёт для бизнеса с использованием единой биометрической системы. Процесс будет полностью в онлайн-формате — без личной встречи с сотрудником банка. Для этого достаточно иметь учётную запись на «Госуслугах» (ЕСИА — единая система идентификации и аутентификации) и быть зарегистрированным в единой биометрической системе (инициированы ЦБ и Минцифры).

При классическом открытии счёта всегда требуется обязательная личная идентификация клиента. Либо он лично приходит в офис, либо встречается с представителем банка. С помощью технологичных решений удалось упростить идентификацию и сделать клиентский путь регистрации полностью цифровым. Всего за несколько минут клиент может оформить заявку и сразу пользоваться расчётным счётом — всё это без личной встречи с менеджером.

«Мы всегда предлагаем клиентам максимально удобные и инновационные решения и гордимся быть первыми в реализации по-настоящему удалённого открытия расчётного счёта для бизнеса — без визита или встречи с менеджером банка. Это будущее, которое мы создаём сегодня», — прокомментировала руководитель департамента разработки и развития расчётных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарёва.

Проект стартует в Москве и доступен всем совершеннолетним ИП, зарегистрированным на территории РФ. Подробнее о проекте можно посмотреть на сайте Альфа-Банка.

АО «Альфа-Банк»

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