Алиса в стране чудес. Лучшие подводные фото года

Красота подводного мира в объективах фотографов со всего света

25 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Ocean Art 2023 / Фото: uwphotographyguide.com

Всю красоту загадочного мира под водой можно увидеть в работах конкурса Ocean Art. Его жюри подвело итоги 2023 года и выбрало наиболее понравившиеся фотографии.

Так, на работах красуются стая из 100 дельфинов у берегов Египта, пятнистый осьминог, поднимающийся со дна моря, ряд мозговых кораллов, погруженных в питомник на Виргинских островах США, подводные приматы. Запечатлен удивительный мир водных жителей через призму макрофотографии.

В отличие от многих конкурсов, в Ocean Art разрешается использовать искусственный интеллект для улучшения снимков. Исключением стали две новые категории – "Подводное цифровое искусство" и "Подводная мода".

Лучшие фотографии и победителей конкурса смотрите в нашей фотоленте.