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Аллерголог рассказал россиянам, как защититься от аллергии

Эксперт также сказал, когда нужно задуматься о методах профилактики

18 марта 2024, 15:10, ИА Амител

Симптомы аллергии / Фото: pxhere.com
Симптомы аллергии / Фото: pxhere.com

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о том, как защититься от аллергии. Его слова передает "Радио 1".

Специалист отметил, что цветущие деревья делятся на ранние и поздние. К первым относятся ольха, верба, орешник и береза. Ко вторым – дуб, сосна и акация. Они распространяют пыльцу по воздуху, что и провоцирует аллергию.

По словам врача, нужно следить за температурой воздуха и позаботиться о методах профилактики, когда ночами температура не опускается ниже нуля.

Эксперт посоветовал заранее приобрести антигистаминные средства и закупиться медицинскими масками, чтобы снизить риск возникновения симптомов. 

Здоровье

Комментарии 4

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Гость

15:43:22 18-03-2024

Спасибо врачу-аллергологу за столь Ценную информацию)))

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Гость

16:21:07 18-03-2024

Ничего нового! К чему статья?

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ДВМ

19:02:56 18-03-2024

Все- таки аллерголог или аптекарь поделился столь исчерпывающей информацией?

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Гость

17:47:14 19-03-2024

ну ооччееень ценный совет

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