Аллерголог рассказал россиянам, как защититься от аллергии
Эксперт также сказал, когда нужно задуматься о методах профилактики
18 марта 2024, 15:10, ИА Амител
Симптомы аллергии / Фото: pxhere.com
Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о том, как защититься от аллергии. Его слова передает "Радио 1".
Специалист отметил, что цветущие деревья делятся на ранние и поздние. К первым относятся ольха, верба, орешник и береза. Ко вторым – дуб, сосна и акация. Они распространяют пыльцу по воздуху, что и провоцирует аллергию.
По словам врача, нужно следить за температурой воздуха и позаботиться о методах профилактики, когда ночами температура не опускается ниже нуля.
Эксперт посоветовал заранее приобрести антигистаминные средства и закупиться медицинскими масками, чтобы снизить риск возникновения симптомов.
15:43:22 18-03-2024
Спасибо врачу-аллергологу за столь Ценную информацию)))
16:21:07 18-03-2024
Ничего нового! К чему статья?
19:02:56 18-03-2024
Все- таки аллерголог или аптекарь поделился столь исчерпывающей информацией?
17:47:14 19-03-2024
ну ооччееень ценный совет