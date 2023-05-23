"Алтай — земля сильных!" Томенко заявил об отправке 30 тонн груза в зону СВО

В него вошли автомобили и мотоциклы, спутниковые антенны, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, рации, а также средства гигиены, одежда и обувь, сухпайки и многое-многое другое

23 мая 2023, 19:52, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

23 мая из Барнаула в зону проведения спецоперации отправили 30 тонн гуманитарного груза. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, в пять фур загрузили автомобили и мотоциклы, технику, в том числе спутниковые антенны, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, рации, а также средства гигиены, одежду и обувь, сухпайки и многое-многое другое.

Отправкой занимались волонтёры сообщества "Добрая воля 22" при поддержке правительства края. Организация работает с сентября – тогда в неё входила лишь группа единомышленников, а на сегодняшний день – 13 тысяч человек со всего региона.

"Я очень благодарен волонтёрам, меценатам, общественным организациям, вообще всем, кто вносит свой, очень существенный вклад в наше общее дело. Такое объединение – лучшее доказательство, что Алтай – земля сильных!" – заявил губернатор.

Также Томенко отметил, что обсудил с волонтёрами, какая ещё помощь им нужна. Это и работы по плетению маскировочных сетей, по изготовлению сухпайков, пошиву одежды, ремонту транспорта и техники, а также организация в Барнауле аллеи памяти в честь погибших героев СВО. Глава региона дал поручения детально обсудить все запросы.