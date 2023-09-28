"Алтай — житница всей страны". Томенко поздравил с днем основания края
Главным в регионе губернатор назвал людей
28 сентября 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с его основанием. Поздравление опубликовали в пресс-службе правительства.
"Алтай – житница всей страны", – отметил Томенко.
Он пояснил, что регион кормит не только Сибирь, но и всю Россию. При этом край, по его словам, давно перестал быть только аграрным, потому что предприятия развиваются и идут в ногу со временем.
Томенко отметил природу Алтайского края, но главным в регионе он назвал людей.
"Поздравляю каждого жителя края с сегодняшним праздником. Вперед, Алтайский край!" – написал Томенко.
18:37:09 28-09-2023
Алтай - житница, а Москва - жратница...
23:20:47 28-09-2023
Это раньше Алтайский край был житницей, а сейчас Кемеровская область, Омская, Красноярский край.