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"Алтай — житница всей страны". Томенко поздравил с днем основания края

Главным в регионе губернатор назвал людей

28 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с его основанием. Поздравление опубликовали в пресс-службе правительства.

"Алтай – житница всей страны", – отметил Томенко.

Он пояснил, что регион кормит не только Сибирь, но и всю Россию. При этом край, по его словам, давно перестал быть только аграрным, потому что предприятия развиваются и идут в ногу со временем. 

Томенко отметил природу Алтайского края, но главным в регионе он назвал людей. 

"Поздравляю каждого жителя края с сегодняшним праздником. Вперед, Алтайский край!" – написал Томенко.

Виктор Томенко Алтайский край Поздравления

Комментарии 2

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Гость

18:37:09 28-09-2023

Алтай - житница, а Москва - жратница...

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Гость

23:20:47 28-09-2023

Это раньше Алтайский край был житницей, а сейчас Кемеровская область, Омская, Красноярский край.

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