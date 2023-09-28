"Алтай — житница всей страны". Томенко поздравил с днем основания края

Главным в регионе губернатор назвал людей

28 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с его основанием. Поздравление опубликовали в пресс-службе правительства.

"Алтай – житница всей страны", – отметил Томенко.

Он пояснил, что регион кормит не только Сибирь, но и всю Россию. При этом край, по его словам, давно перестал быть только аграрным, потому что предприятия развиваются и идут в ногу со временем.

Томенко отметил природу Алтайского края, но главным в регионе он назвал людей.