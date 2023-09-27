Профессор АлтГУ Геннадий Барышников рассказал amic.ru, почему произошло Чуйское землетрясение, которое считается сильнейшим в современной истории России

27 сентября 2023, 08:30, Вячеслав Кондаков

Фото: Википедия

27 сентября 2003 года на Алтае произошло сильнейшее землетрясение в России за последние 150 лет. Эпицентр находился в шести километрах от села Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай. Магнитуда землетрясения достигала 7,2, а трясло не только Горный Алтай, "волна от толчков долетела до Бийска и Барнаула". Стихия разрушила сотни жилых домов, хотя чудом никто не погиб. Местные жители связывают Чуйское землетрясение с раскопками на плато Укок и находкой "принцессы". Amic.ru поговорил с известным российским геологом, профессором Алтайского государственного университета Геннадием Барышниковым и узнал, почему 20 лет назад "трясло" Алтай. Ученый уверен, что подобный природный катаклизм обязательно повторится в будущем.

Геннадий Барышников – советский и российский географ-геоморфолог, организатор высшего образования. Президент Ассоциации геоморфологов России (с 2015), почетный член Русского географического общества (2014). В 2006–2016 годах – декан географического факультета Алтайского государственного университета. Доктор географических наук, профессор. К настоящему времени действительный член Международной академии наук высшей школы, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член межвузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ имени М. В. Ломоносова.

"В 70-е годы на Алтае уже происходило сильное землетрясение с эпицентром в Барнауле"

– Были в истории Алтая землетрясения по силе похожие на то, что произошло 27 сентября 2003 года?

– Нет, даже и близко. Чуйское землетрясение – самое сильное за всю историю инструментальных наблюдений в нашей стране. По счастливому случаю тогда никто не погиб. Толчки произошли недалеко от районного центра – села Кош-Агач – 27 сентября в 18:33 по местному времени. А до этого – 15 сентября – был предвестник этого землетрясения. Я выяснил это совершенно случайно, когда побывал на военной станции в Залесовском районе, где отслеживают технические взрывы. Специалисты показали мне диаграмму, где четко было показано, что Алтай уже трясло в середине сентября. Однако никто тогда не уделил этому большого внимания. Специалисты в Новосибирске также не смогли заранее спрогнозировать толчки, да и сделать это было сложно. Из земли "освободилось" огромное количество энергии. Прекрасно помню вечер 27 сентября, когда люди выбегали из домов, несколько часов оставались в своих дворах, боялись заходить обратно и не хотели расходиться. Жители крупных городов отделались лишь легким испугом. Хотя некоторые рассказывали, что в их домах разбилась посуда.

– А если бы эпицентр был на несколько сотен километров ближе к Алтайскому краю, то какие последствия могли быть?

– Не думаю, что разрушения были бы серьезными. В 70-е годы на Алтае уже происходило сильное землетрясение с эпицентром в Барнауле. Тогда магнитуда достигала 6. У многих людей разбилась посуда, а в нагорной части Барнаула образовалась трещина, которую можно найти и сегодня. Я тогда жил в Бийске и помню, как люди выбегали на улицу. 6 баллов – это серьезно. Здание при такой интенсивности раскачивается до одного метра из стороны в сторону. Но это землетрясение даже и близко нельзя сравнить с тем, что произошло 27 сентября 2003-го.

– Если Чуйское землетрясение было настолько сильным, то почему не было сильных разрушений? Магнитуда Спитакского землетрясения в 1988 году в Армении была в районе 6,8, но там погибло 25 тысяч человек.

– Стихия на Алтае могла бы причинить больше урона, если бы не рыхлые почвы, которые погасили мощнейшую энергию толчков. Республика Алтай стоит на каменном основании, а Алтайский край – на рыхлых отложениях. Энергия от толчков на твердых породах передается хорошо, а на рыхлых – моментально гасится. Из-за того что эпицентр находился далеко от крупных населенных пунктов, последствия были минимальными. Конечно, сотни домов в Кош-Агачском районе были разрушены. В Алтайском крае (Смоленском и Советском районах, Белокурихе, – прим. ред.) у некоторых людей появились трещины на стенах квартир.

Фото: "Новости Горного Алтая"

Дело в том, что у нас дома строят очень качественно. Через несколько месяцев после Чуйского, например, произошло землетрясение в Турции, которое было менее сильным. Там погибли тысячи человек, а разрушения были огромными. Такая же история со Спитакским землетрясением и Ташкентским. Я лично был в Азербайджане в 60-е годы и видел, из чего там строят жилье: цемента нет, кирпич саманный. В результате стихия уничтожила целые районы. У нас же на Алтае дома всегда строили более качественными, поэтому они выдержали мощные толчки. В село Бельтир через несколько часов после толчков приехали спасатели и установили большую палатку, где должны были жить пострадавшие. Однако никто туда не переехал жить. Люди остались в своих домах, потому что они практически не развалились. Хотя, может быть, люди просто боялись, что их имущество разворуют.

– И все же: можно было спрогнозировать землетрясение 2003 года заранее?

– Сложно ответить однозначно. Возможно, если бы власти и другие службы обратили бы внимание на толчки 15 сентября, то могли бы подготовиться к стихии. Хорошо, что в итоге удалось избежать жертв. Предупрежден – значит вооружен. К землетрясению подготовиться заранее сложно. Лишь однажды два ученых из Китая предсказали толчки за три часа, что позволило предупредить население. Кстати, в 2003 году станция в Новосибирске, которая должна была фиксировать толчки на Алтае, почему-то не работала.

– А в чем была причина Чуйского землетрясения?

– Чуйское землетрясение произошло вследствие процесса горообразования. Энергия копилась на глубине 10 километров. Потом этой энергии нужно было куда-то выплеснуться. Это продолжительный по времени процесс. Алтай будет трясти. Такие "разрядки" на Алтае проходили регулярно – раз в 150 лет. Пусть и не всегда сильные. Сейчас на Алтае регистрируется до нескольких десятков сейсмических явлений в год, подавляющее большинство из них имеет незначительную магнитуду и фиксируется лишь специальными приборами. Я с коллегами отправился к эпицентру в село Бельтир уже через несколько дней. Мы провели все необходимые исследования. Например, обнаружили огромную трещину, шириной несколько сантиметров. Плюс изучали геологические разрезы и сдвиги тектонических плит. Все это позволило нам понять причины землетрясения.

"Нашему поколению переживать не стоит"

– Есть вероятность, что сильное землетрясение на Алтае повторится в будущем?

– Сегодня ученые внимательно следят за Республикой Алтай, и все наши исследования говорят о том, что бояться ничего не нужно минимум 130 лет. А потом стоит ждать нового землетрясения. Каким оно будет – мы не знаем. До этого же времени незначительные толчки будут постоянными. Это неизбежно, но человек не будет их ощущать. Их чувствуют только некоторые насекомые и змеи. Скорее всего, через 130 лет эпицентр землетрясения снова будет находиться в Кош-Агачском районе. По крайне мере, так говорят математические расчеты. В мире каждый год происходит три миллиона землетрясений. Лишь единицы из них опасны. Сейсмоопасные зоны уже давно изучены: это Турция, Япония, Средиземное море и отчасти Алтай.

– И все же это будет такое же сильное землетрясение, как в 2003-м? Как к нему готовиться, и нет ли вероятности, что оно произойдет раньше? Например, лет через десять?

– Расчеты говорят, что нашему поколению переживать не стоит. Мы можем только предполагать, когда произойдет "разрядка" энергии в земной коре. Скорее всего, после мощного землетрясения 2003-го такого же сильного ждать не стоит. Кроме того, никакие глобальные процессы в изменении ландшафта Алтая больше происходить не будут. Индийская плита "причленилась" к азиатской, на которой мы стоим, уже окончательно. Тектонические плиты завершили свое движение, и рельеф нашего края больше меняться не будет. Все это говорит, что землетрясения не могут быть частыми. Но это не значит, что власти должны сложить руки и ничего не делать. Например, дома в Алтайском крае должны строить так, чтобы они легко могли выдержать семибалльное землетрясение. Самые устойчивые дома – панельные или деревянные. А самые опасные – те, которые строят из кирпича. Из-за толчков кладка между ними легко разрушается. Это все нужно учитывать нашим градостроителям. Могу успокоить жителей края: таких мощных землетрясений, как, например, в Японии в 2011 году, у нас ждать не стоит.

Фот с сайта: http://www.sbras.info/articles/science/diskussii-kipeli-dopozdna

– С чем связываете, что сейчас ученые фиксируют много толчков в других регионах Сибири?

– Так было всегда, что Сибирь относилась к сейсмоопасным районам. Незначительные толчки регулярно фиксируют на границе Новосибирской области и Алтайского края. Вообще, власти более ответственно стали подходить к прогнозированию землетрясений. В свое время – больше 20 лет назад – на тот момент вице-губернатор Яков Ишутин выделил алтайским ученым 5 миллионов рублей. Благодаря этим средствам мы сделали прогноз, что Барнаулу не грозит сильное землетрясение, а вот в Республике Алтай его стоит ждать. Спустя несколько месяцев произошло Чуйское землетрясение, и власти еще больше стали уделять внимания прогнозированию стихии. Хотя основные научные исследования, посвященные землетрясению, проводят в Москве.

– Как вы относитесь к тому, что жители Республики Алтай связывают Чуйское землетрясение с "проклятием" принцессы Укока?

– Действительно, в 1993 году новосибирские археологи подняли из земли древнюю мумию с загадочными татуировками, которую неофициально прозвали "принцессой Укока", или "алтайской принцессой". Существует легенда, что на регион обрушилось проклятие из-за того, что ученые потревожили покой этой дамы. Я ученый и доверяю только фактам. Сам участвовал в исследованиях "принцессы Укока". Когда мои коллеги из Новосибирска начали доставать мумию изо льда, то из-за притока кислорода она стала моментально чернеть. Тогда на помощь позвали японских ученых. Их технологии позволяли достать мумию. У японцев был вертолет, который был весь напичкан новейшей техникой, он позволял вести с воздуха исследования. Однако взамен они требовали отдать тело принцессы им. Российские специалисты отказались это делать и сами достали останки девушки. Местные жители были против. А через некоторое время в Республике Алтай упал вертолет и случилось Чуйское землетрясение. Это просто совпадение, в которое поверили местные жители. О настоящей причине природной стихии я вам уже рассказал. И оно никак не связано с "принцессой".