Детские больницы получают медоборудование по программе "Мир без слез"

В 2024 году технику в рамках благотворительного проекта поставили в 19 больниц

25 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Спектакль в рамках программы "Мир без слез" / Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В 2024 году ВТБ снова провел благотворительную программу для детей "Мир без слез". Участие в ней приняли 15 городов страны – от Петрозаводска до Магадана. 19 больниц получили новое медицинское оборудование. Кроме того, в текущем году в медицинских учреждениях впервые провели образовательные спектакли на тему финансовой грамотности вместе с героями "Спокойной ночи, малыши".

"Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц – участников программы ВТБ "Мир без слез" растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В 2024 году программе "Мир без слез" исполнился 21 год. За это время помощь получили 207 медицинских центров в 79 регионах России.

В их числе и Алтайский край. Так, в 2023 году банк передал аппарат для контактной литотрипсии у детей Центру охраны материнства и детства, расположенном в Барнауле. Учреждение принимало участие в программе впервые. Теперь здесь есть новый хирургический лазерный аппарат повышенной мощности FiberLace U ("ФайберЛейсУ"). Оборудование позволяет повысить качество литотрипсии, минимизировать травматическое воздействие при операции и быстрее отпустить маленьких пациентов домой.