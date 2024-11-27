Алтай на колесах. "Роснефть" представила туристический маршрут от Барнаула до Бийска

Он пролегает через культурные достопримечательности региона

27 ноября 2024, 18:30, ИА Амител

"Роснефть" / Фото предоставлено компанией

Компания "Роснефть" и Управление Алтайского края по туризму представили новый маршрут для автопутешественников между Барнаулом и Бийском. Презентация прошла на XII международном туристическом форуме Visit Altai ("Визит Алтай").

Автотуризм в России активно развивается. В этом году правительство составило план его развития до 2035 года. Цель программы – сделать путешествия более доступными и улучшить сервис. Новый маршрут протяженностью 200 км проходит через основные значимые достопримечательности региона.

Отправная точка – Барнаул. Город, основанный в 1730 году и известный своей историей, связанной с горной промышленностью и торговлей купцов. Здесь сохранились старинные заводы, купеческие дома и храмы XIX-XX веков. Туристы могут прогуляться вдоль реки Оби, полюбоваться видом с набережной и посетить живописный ленточный бор.

Одно из интересных мест на пути маршрута – село Косиха, родина Роберта Рождественского. В память о поэте там работает музей, где можно увидеть его личные вещи и ранее неизвестные произведения.

Также туристы могут посетить алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова. Он был первым человеком, который совершил длительное космическое путешествие. А также стал самым молодым в мировой истории космонавтом, осуществившим орбитальный космический полет.

Конечная точка маршрута – Бийск. Там можно посетить музей, посвященный знаменитому Чуйскому тракту. Кроме исторических экспонатов, в музее представлены различные коллекции о природе, флоре, фауне и других богатствах региона. Прогулка по Бийску позволит увидеть и старинные купеческие дома, такие как торговые ряды Второва и Фирсова, сохранившиеся с XIX-XX веков.