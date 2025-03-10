Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню безработицы

В крае среднее время поиска работы составляет почти полгода

10 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 72-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню безработицы, а Республика Алтай – на 81-м, сообщает РИА Новости.

Безработица в четвертом квартале сократилась почти во всех регионах, и при этом в подавляющем большинстве субъектов она составила менее 5%. По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале (последние доступные данные) 2024 года россияне в среднем затрачивали пять месяцев.

"В Алтайском крае уровень безработицы в IV квартале 2024 года – 3,4%. Изменение безработицы к аналогичному периоду 2023 года – 0,0 процентного пункта (без изменений). Среднее время поиска работы в III квартале 2024 года – 5,7 месяца", – говорится в исследовании.

Республика Алтай находится в рейтинге ниже – на 81-м месте. Здесь уровень безработицы в IV квартале 2024 года – 5,9%, причем в 2023-м было 3,3% (изменение на -2,6 процентного пункта). Среднее время поиска работы – 4,4 месяца.

Среди регионов Сибири лидирует Красноярский край (23-е место), где уровень безработицы составил всего лишь 1,7%.

Первые позиции в рейтинге занимают Москва (0,9%), Амурская область (1%) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1,1%). Замыкают список три республики: Чеченская (7,5%), Дагестан (11,5%) и Ингушетия (25,5%).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жители отдают по кредитам в среднем 65% зарплаты.