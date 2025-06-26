Алтай становится востребованным среди туристов с высоким уровнем дохода

Количество туристов по России за год увеличилось на 22%

26 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

Команда платформы для анализа геопространственных данных Геокурсор от VK Predict рассказала, как изменился рынок внутреннего туризма в России за пять месяцев 2025 года.* По сравнению с прошлым годом количество путешественников в целом по стране увеличилось на 22%. Главным драйвером туротрасли стали жители малых городов с населением до 100 тысяч человек, а самыми активными путешественниками — москвичи.

Четверть путешественников — из двух столиц

Активнее всего путешествуют жители двух столиц — суммарно на туристов из этих городов пришлась четверть российского турпотока: доля Москвы составила 16,3%, Санкт-Петербурга — 9%. Самыми популярными направлениями среди москвичей стали Владимирская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и регионы-соседи: Тверская, Тульская, Калужская, Рязанская области. У петербуржцев в топ-5 направлений вошли Москва, Новгородская, Тверская и Псковская области, а также Карелия.

Доля путешественников из других миллионников составила 16,9% от всего российского турпотока, из городов с населением от 100 тысяч до 1 млн человек — 39,1%, до 100 тысяч — 18,7%. Жители малых городов показали наиболее значительный рост туристической активности.

Самые популярные направления

Наиболее востребованные регионы среди путешественников – Москва (доля: 20%) и Московская область (18%), Санкт-Петербург и Краснодарский край (7% у каждого). Также в топ-10 вошли Ленинградская область (6%), Ростовская и Владимирская области, а также Республика Татарстан (по 4%), Воронежская и Свердловская области (по 3%).

Год к году наиболее заметная динамика наблюдалась в Нижегородской (+42%) и Челябинской областях (+40%), Москве (+31%), Калужской и Самарской областях (+29% в каждой), Санкт-Петербурге и Волгоградской области (+27% в обоих регионах), Татарстане и Свердловской области (+26% в каждой). Если сопоставить количество туристов с местным населением, то лидером по этому показателю по итогам отчетного периода стал Суздаль Владимирской области (3,5 туриста на одного местного жителя).

Куда ездили вместо заграницы

Среди тех, кто интересуется зарубежными странами и зимой-весной совершал путешествия по России, самыми популярными регионами стали Калининградская (15%) и Мурманская (11,5%) области, Карелия, Новгородская область и Республика Алтай (по 11%), Тверская, Псковская, Сахалинская, Владимирская и Ярославская области (по 10%). Доли Санкт-Петербурга и Ленинградской области составили по 9,1%, Московской области — 8,8%.

"Среди туристов, которые путешествуют в зарубежные страны и отличаются высоким уровнем дохода, наиболее востребованными становятся такие направления, как Мурманская область, Карелия, Алтай, Сахалин. Также они охотно посещают регионы рядом с двумя столицами, выбирая эти направления для поездок выходного дня. Так, Тверская, Псковская, Новгородская, Владимирская, Ярославская области отличаются высокой долей обеспеченных туристов. Такие инсайты, полученные на основе инструментов геоаналитики, могут дать региону и локальному бизнесу сигнал к развитию соответствующей инфраструктуры для туристов: благоустройства территорий, созданию рекреационных зон, объектов общественного питания, экскурсионных программ и развлечений", – комментирует директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.

Длительность путешествий

Средняя продолжительность поездок составляет чуть больше двух дней. На максимально длительный срок туристы отправлялись в Камчатский край, Мурманскую и Калининградскую области (по четверо суток), Иркутскую и Архангельскую области, Дагестан, Бурятию и Краснодарский край (по трое суток).

*Для расчета использовалась обезличенная информация, представленная платформой ГеоКурсор от VK Predict. Для определения аудитории туристов, из общей аудитории были исключены транзитные путешественники, приезжие в целях посещения родственников и командировки. Среди обязательных признаков – другой домашний регион, продолжительность поездки не более 21 дня с посещением культурных объектов и невозвращение в течение 60 дней. Также исключена аудитория местного туризма внутри региона, а также поездки жителей Москвы и Санкт-Петербурга в Московскую и ленинградскую область соответственно.

VK Predict — это сервисы клиентской аналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа массивов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Среди ключевых решений: ГеоКурсор для анализа локаций, Телеком Радар для оценки качества связи и Девелопер — для определения оптимальной квартирографии жилых комплексов, "Predict AutoML" — для создания решений на основе машинного обучения без привлечения ИТ-специалистов.



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