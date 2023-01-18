Местами снег и метели. О погоде в Алтайском крае 18 января

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

18 января 2023, 06:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ожидается от -5 до -10 градусов днём 18 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет холоднее – до -15 градусов.

Преимущественно без осадков, по востоку небольшой снег, метели. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.