Местами снег и метели. О погоде в Алтайском крае 18 января
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с
18 января 2023, 06:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае ожидается от -5 до -10 градусов днём 18 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет холоднее – до -15 градусов.
Преимущественно без осадков, по востоку небольшой снег, метели. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ожидается от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
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