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На Алтае хотят построить отель за 3 млрд рублей

Локация уже определена, концепция прорабатывается

18 января 2023, 10:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

"Азимут Девелопмент", подконтрольный Azimut Hotels Александра Клячина, намерен построить гостиницу в посёлке Иогач Республики Алтай, пишет "Коммерсант".

Компания займётся строительством отеля, если заработает программа субсидирования кредитов на создание новых гостиниц. В ВЭБ.РФ (оператор программы субсидирования) пояснили, что работают с Azimut Hotels и рассматривают её проекты для финансирования.

"Речь идёт о гостинице на 150-200 номеров, стоимость которой может составить 2,5-3 млрд рублей. Необходимость отеля объясняется растущим турпотоком в регион", – отмечает издание.

Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян предполагает, что выделение господдержки для новых проектов Azimut Hotels может и не привести к возникновению дополнительного турпотока. Но эксперт называет этот процесс "нормальным" для рынка. По его словам, в Сочи на первых порах ситуация развивалась аналогично, но это позволило повысить общий уровень обслуживания.

Azimut Hotels существует с 2006 года, сейчас под её управлением почти 70 отелей и санаториев с общим фондом около 12 тыс. номеров. Сеть оценила свою выручку по итогам 2022 года в 17 млрд рублей.

 

Комментарии 21

  • Почему такой упор именно на туризм и спорт?
    18 января, Гость   Ответить
  • что то на богатом. зачем нам эта инфа
    18 января, Гость   Ответить
  • Упор потому что раньше мы все уезжали в швейцарию на отдых. И деньги туда везли. И это неправильно
    18 января, Гость   Ответить
  • Лучше швейцария, там хоть соответствие цена\качество.
    18 января, Гость   Ответить
  • Вы все может и ездили в Швейцарию, а мы все нет.
    18 января, Гость   Ответить
  • Какой отдых, какие отели, вы в своём уме?! Коптеры тепловизоры нужны, и очень много!
    18 января, Гость   Ответить
  • Зашел в комментарии впервые года за два. Написал про Швейцарию. Ну не то чтоб провокация. Был там. Был в горном. Товарищ который написал про цена/качество не был там. Никогда. Уважаемый, который не был там честно, я вам отвечу - телецкое, актру и катуярык это та же швейцария. Но пока очень очень доступная. Швейцария красивая страна, но наш Алтай еще лучше. Мы построим теплые туалеты вместо деревянных, мы справимся. Все будет хорошо.
    18 января, Гость   Ответить
  • Вы все может и ездили в Швейцарию, а мы все нет. плюсую многократно
    18 января, Гость   Ответить
  • Коптеры и тепловизоры это хорошо. Но в статье же написано «хотят». Хотят так же полететь на луну, на марс.
    18 января, Гость   Ответить
  • а мы все нет. - т.е Вы сможете осилить ту цену которая в 5* отелях на Алтае?
    18 января, Гость   Ответить
  • Мы построим теплые туалеты вместо деревянных, мы справимся. - в каком веке постоите уточните только
    18 января, Гость   Ответить
  • Мы построим теплые туалеты вместо деревянных, мы справимся. Все будет хорошо- и отдых СРАЗУ начнет стоить 100 000 р в сутки с человека. плавализнаем
    18 января, Гость   Ответить
  • ездили в Швейцарию, а мы все нет. _ Так и этот отель вам по стоимости как Швейцария будет недоступен. Затраты надо ж за 2-3 года отбить!
    18 января, Гость   Ответить
  • Я в Горный не готова за 15 тысяч без питания, проезда за 1 человека платить в день.
    18 января, Гость   Ответить
  • Цены для простых обывателей будут запредельными и простые работяги с большой натяжкой захотят выкладывать такие суммы. Как пример, относительно рядом с предполагаемым местом застройки находится легендарный Алтай Вилладж в котором цены колеблются от 40 до 240 тыс.руб./сут. За стоимость ОТ 40тыр вас ожидает мини отель 3х4 в двух этажном здании с туалетом и душем в номере + полутороспальная кровать и маленький столик. С детьми там явно не расположишься да и двоим будет не комфортно. С детьми минимум от 90 тыр в сутки. Вот и вопрос, для кого все эти вложения? Отдыхают в основном чиновники, бизнесмены и конечно их детишки. Стоимость постоянно увеличивается так как верно сказано, многие перестали ездить за границу. Соответственно спрос при отсутствии альтернативы в первую очередь увеличивает стоимость самого отдыха. Строится в охраняемой ЮНЕСКО зоне довольно затратно так, что указанная выше сумма затрат не такая и высокая и те кто строился на берегу Телецкого озера об этом прекрасно знают, очень много подводных камней которые на первых этапах строительства сложно просчитать. Для среднего класса - домики в самом селе Иогач которые построили местные жители, именно с деревянными туалетами на улице и буржуйками в доме которую долгими зимними ночами будешь по несколько раз за ночь вставать протапливать.
    18 января, Гость   Ответить
  • Мдааа, угомонились бы с этим туризмом. Был в горном, всюду алтайцы деньги норовят вымогать - это моя делянка, вон там дрова, плати мне! Русский человек это не обсуга отельная, а творец и победитель! Поймите уже!
    18 января, Гость   Ответить
  • Русский человек это не обсуга отельная, а творец и победитель! Поймите уже!*** )))))) Творить и вытворять мы умеем, этого не отнять)))
    18 января, Гость   Ответить
  • Живу в Барнауле, свой авто. В Кош-Агач съездить (4 человека) на 3 дня стоит примерно 5 тыс. с человека (за 3 дня). В гостевых домах с удобствами в номере. С обильной выпивкой подороже. Каждый едет за своим в ГА, кому-то звездное небо мечта, а кому-то полотенце для ног не глаженое... В прошлом году в Горном был 5-6 раз.
    18 января, Гость   Ответить
  • В Горном есть разные места для отдыха. Но слишком полярные. Алтай-вилладж с 50 рублями за сутки - слишком для местных. Да и вообще, в мире немного мест со стоимостью под тысячу баксов в сутки. В Белокурихе номера со стоимостью в пять тысяч - уже норма. Но не семьдесят же. Алтика с 25 тысячами за номер выглядит нормой.
    18 января, Гость   Ответить
  • Не плохое желание, тем более, если субсидии выделят, при такой сумме за проект 2.5-3 ярда, свои можно и не вкладывать.. - ловко..! .16000. 000 за один номер, при строительстве гостиницы, как минимум должен возникнуть вопрос, Зина а это как, норм или д.. я??
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, где ты деревянные туалеты? Там все по кустам гадят до сих пор.
    19 января, Гость   Ответить
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