На Алтае хотят построить отель за 3 млрд рублей

Локация уже определена, концепция прорабатывается

18 января 2023, 10:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Азимут Девелопмент", подконтрольный Azimut Hotels Александра Клячина, намерен построить гостиницу в посёлке Иогач Республики Алтай, пишет "Коммерсант".

Компания займётся строительством отеля, если заработает программа субсидирования кредитов на создание новых гостиниц. В ВЭБ.РФ (оператор программы субсидирования) пояснили, что работают с Azimut Hotels и рассматривают её проекты для финансирования.

"Речь идёт о гостинице на 150-200 номеров, стоимость которой может составить 2,5-3 млрд рублей. Необходимость отеля объясняется растущим турпотоком в регион", – отмечает издание.

Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян предполагает, что выделение господдержки для новых проектов Azimut Hotels может и не привести к возникновению дополнительного турпотока. Но эксперт называет этот процесс "нормальным" для рынка. По его словам, в Сочи на первых порах ситуация развивалась аналогично, но это позволило повысить общий уровень обслуживания.

Azimut Hotels существует с 2006 года, сейчас под её управлением почти 70 отелей и санаториев с общим фондом около 12 тыс. номеров. Сеть оценила свою выручку по итогам 2022 года в 17 млрд рублей.