Ниже нормы на 20 градусов. На Сибирь надвигаются морозы до -43°С

По словам научного руководителя Гидрометцентра, Алтайский край ждёт резкое понижение температуры

08 января 2023, 17:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Температура ниже климатической нормы на 20 градусов прогнозируется в Сибири в ближайшие дни. Если сейчас в Алтайском крае, а также Омской, Томской и Новосибирской областях столбики термометров колеблются около 0, а местами даже поднимаются выше, то уже с 9 января начнётся резкое похолодание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, с 8 на 9 января в Омской области похолодает до -31...-32 градусов, а затем до -33...-35.

«Драматичные события ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край. Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание», — рассказал Вильфанд.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае столбики термометров с 10 по 12 января максимально опустятся до -39 градусов. Небольшое потепление начнётся лишь с 13 января, отметила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.