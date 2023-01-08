НОВОСТИАлтай

Ниже нормы на 20 градусов. На Сибирь надвигаются морозы до -43°С

По словам научного руководителя Гидрометцентра, Алтайский край ждёт резкое понижение температуры

08 января 2023, 17:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Температура ниже климатической нормы на 20 градусов прогнозируется в Сибири в ближайшие дни. Если сейчас в Алтайском крае, а также Омской, Томской и Новосибирской областях столбики термометров колеблются около 0, а местами даже поднимаются выше, то уже с 9 января начнётся резкое похолодание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, с 8 на 9 января в Омской области похолодает до -31...-32 градусов, а затем до -33...-35. 

«Драматичные события ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край. Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание», — рассказал Вильфанд.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае столбики термометров с 10 по 12 января максимально опустятся до -39 градусов. Небольшое потепление начнётся лишь с 13 января, отметила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. 

 

Комментарии 3

  • Почему сразу Ддрама. Может и Комедия, частично.
    08 января, Гость   Ответить
  • Почему сразу Ддрама. Может и Комедия, частично.
    08 января, Гость   Ответить
  • В Москве морозы минус двадцать * Устал от холода народ * А вот в Сибири потеплело * Уже всего то двадцать пять
    08 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров