Компания предоставила данные об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии за декабрь 2022 года

09 января 2023, 13:05, ИА Амител

mrsiraphol / Freepik

ООО «Мегаватт» во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает информацию по п. 45 пп. «г».

Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за декабрь 2022 года:

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