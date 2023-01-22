Прилетают целыми поколениями. Как зимуют лебеди на самом знаменитом озере Алтайского края

Учёные пока не знают, как получилось, что однажды лебеди остались зимовать на алтайском озере. Зимой-2023 на озеро прилетели около 1000 лебедей и 2000 уток

22 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Природный заказник в Советском районе Алтайского края много лет привлекает внимание тысячи туристов со всей страны и из-за рубежа. Всё дело в уникальном озере Светлом, куда каждую зиму слетаются сотни лебедей и уток. Это одно из немногих мест в России, где величавые птицы остаются на зиму в зоне континентального климата. "Секрет" водоёма – в многочисленных родниках, из-за которых он не замерзает: температура воды зимой здесь не опускается ниже +6°С.

"Впервые единичные случаи зимовки лебедей здесь наблюдали в 1921 году, далее количество особей только увеличивалось. В 1967 году было уже несколько десятков птиц, и даже сотни. И уже в 1973 году было принято решение здесь основать заповедник "Лебединый", – рассказывает директор КГБУ "Алтайприрода" Алексей Астанин.



















































Январь 2023 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Причина, по которой лебеди однажды прилетели на Алтай, до сих пор точно неизвестна. Возможно, птицы просто сбились с курса, предполагает эксперт. "После того как они перезимовали тут, поняли, что можно на зимовку далеко не летать. Предположение, откуда и куда возвращаются лебеди, – это север Западной Сибири, тундра Салехарда. Строение пера, скелета лебедя соответствует территории тундры", – отмечает Алексей Астанин.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На территории заповедника находится множество озёр, три из них незамерзающие. На зимовку прилетают и лебеди-кликуны, и шипуны, рассказывают исследователи. В 2021 году был замечен малый лебедь, который занесён в Красную книгу Алтайского края. Вместе с лебедями на озере остаются зимовать и утки. Наиболее многочисленны кряквы, гоголи и большие крохали. Здесь же проводит зиму оляпка, замечен орлан-белохвост. Эти виды птиц занесены в Красную книгу России.

Питаются птицы в основном водорослями. Но в заказнике для них заготавливают и зерно: без подкормки такое количество лебедей просто не смогли бы зимовать на Алтае. А вот потомство почти все зимующие на Алтае птицы выводят на Севере, потому что для этого нужна определённая температура и влажность, рассказывает егерь заповедника Алексей Солдатов. "Улетают, выводят и с потомством уже летят на озеро в конце октября, в середине марта улетают. Прилетают они иногда до 200 штук косяком, где несколько поколений", – добавляет егерь.Интересный факт: вопреки устоявшемуся мнению, лебеди не из тех, кто выбирает себе одного спутника на всю жизнь. К сожалению, пары разбиваются и у этих птиц, отмечают орнитологи.



















































Январь 2023 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С ростом интереса туристов, после 2013 года, на озере началось развитие инфраструктуры. Чтобы сохранить уникальную природную зону, при въезде в заказник установили ограждение. А также построили удобную двухэтажную смотровую площадку и мостки. В 2015 году установили автономную ветро-фотоэлектрическую станцию, которая позволяет получать экологически чистую энергию, необходимую для обогрева и освещения смотровой площадки, отмечает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Также на территории заказника работают торговые точки, где можно купить продукты и сувениры. Теперь гости заказника могут не только понаблюдать за лебедями со смотровых площадок и делать памятные фото, а также перекусить на природе с потрясающим видом. Кроме того, в 2022 году за счёт средств краевого бюджета вдоль береговой линии озера установили забор, чтобы нерадивые туристы не выходили на лёд и не подвергали себя опасности. А чтобы посетителям было комфортнее проводить свой досуг, решено организовать пункт обогрева. Работы по его обустройству намечены на 2023 год.