Во власти якутского антициклона. Сколько дней в Алтайском крае продержатся морозы до -40 градусов?

Температура начнёт постепенно понижаться уже днём 21 января

20 января 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Снег и северный ветер до 13 метров в секунду ожидается в Алтайском крае в ночь на 21 января. На большей части региона осадки будут умеренной интенсивности, чуть активнее они будут по юго-востоку. Столбики термометров покажут от -15 до -20 градусов, в северных районах максимально похолодает до -28. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Днём в субботу небольшие осадки сохранятся лишь по югу. Температура воздуха будет колебаться от -12 до -17°С, по северу – от -20 до -25°С. Но из-за поступающего из Арктики холодного воздуха в течение дня постепенно будет холодать. А уже 22 января Алтайский край окажется во власти якутского антициклона. С ним в регионе установится морозная погода", – рассказала синоптик.

22 января осадков не предвидится, в утренние часы будет изморозь, возможен туман. Ночью – от -30 до -35 градусов, по северным районам столбики термометров покажут -36...-41°С. Днём ожидается от -16 до -21, по северо-востоку -22...-27.

Но уже 23 января морозы начнут ослабевать. Местами пройдёт снег, днём может подняться метель. Ветер будет южного направления 6-11 метров в секунду, ночью в западных районах он усилится до 16 метров в секунду. Ночью по краю столбики термометров покажут от -19 до -31°С, днем -9...-14°С, в предгорьях потеплеет до -4°С.