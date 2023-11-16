"Алтайхлеб" запускает современный роботизированный складской комплекс

Весь процесс от приема до подачи перед погрузкой будет осуществлять техническое оборудование

16 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Роботизированный складской комплекс / Фото: ООО "Алтайхлеб"

Новоалтайские предприятия стремительно развивают производство. На "Алтайхлебе" активно занимаются оптимизацией пищевой промышленности. Здесь уже функционируют автоматизированные линии, увеличивающие объем продукции и повышающие ее качество. А после Нового года еще запустят современный складской комплекс.

Открытие роботизированного складского комплекса ­обусловлено тем, что предприятие наращивает производственные мощности. В начале следующего года "Алтайхлеб" планирует начать запуск финальных тестов оборудования и приступить к работе в полную силу.

Стоит отметить, что в стране функционирует всего несколько подобных роботизированных комплексов.

Складской комплекс / Фото: ООО "Алтайхлеб"

Новый комплекс предназначен для ассортимента выпускаемой продукции и сырья. В одном помещении расположены четыре температурные зоны:

заморозка;

охлажденная продукция;

зона временного хранения;

сырьевой склад.

Ультрасовременное оборудование позволит минимизировать риски, связанные с человеческим фактором, а также облегчит труд складских работников.

Весь процесс от приема до подачи перед погрузкой будет осуществляться роботизированным оборудованием, сотрудники будут контролировать работу техники и следить за ее своевременным обслуживанием.

Современный автоматизированный комплекс / Фото: ООО "Алтайхлеб"

В компании уверены, чтобы развиваться на рынке, надо каждый день идти в ногу со временем, совершенствовать процессы производства и заботиться не только о клиентах, но и о своих сотрудниках, упрощать рабочий процесс и получать достойный результат.