"Алтайхлеб" запускает современный роботизированный складской комплекс
Весь процесс от приема до подачи перед погрузкой будет осуществлять техническое оборудование
16 ноября 2023, 10:00, ИА Амител
Новоалтайские предприятия стремительно развивают производство. На "Алтайхлебе" активно занимаются оптимизацией пищевой промышленности. Здесь уже функционируют автоматизированные линии, увеличивающие объем продукции и повышающие ее качество. А после Нового года еще запустят современный складской комплекс.
Открытие роботизированного складского комплекса обусловлено тем, что предприятие наращивает производственные мощности. В начале следующего года "Алтайхлеб" планирует начать запуск финальных тестов оборудования и приступить к работе в полную силу.
Стоит отметить, что в стране функционирует всего несколько подобных роботизированных комплексов.
Новый комплекс предназначен для ассортимента выпускаемой продукции и сырья. В одном помещении расположены четыре температурные зоны:
- заморозка;
- охлажденная продукция;
- зона временного хранения;
- сырьевой склад.
Ультрасовременное оборудование позволит минимизировать риски, связанные с человеческим фактором, а также облегчит труд складских работников.
Весь процесс от приема до подачи перед погрузкой будет осуществляться роботизированным оборудованием, сотрудники будут контролировать работу техники и следить за ее своевременным обслуживанием.
В компании уверены, чтобы развиваться на рынке, надо каждый день идти в ногу со временем, совершенствовать процессы производства и заботиться не только о клиентах, но и о своих сотрудниках, упрощать рабочий процесс и получать достойный результат.
10:09:08 16-11-2023
Скоро работы не будет для человека одни роботы.печально
11:18:32 16-11-2023
Человек (10:09:08 16-11-2023) Скоро работы не будет для человека одни роботы.печально... Так и роботами нужно управлять ☝️ зато человеку легче
12:26:32 16-11-2023
Человек (10:09:08 16-11-2023) Скоро работы не будет для человека одни роботы.печально... В наше время очень сложно найти сотрудников на складские работы. Поэтому автоматизация - единственный перспективный вариант.
10:28:36 16-11-2023
Это та же мария ра.
12:28:39 16-11-2023
Гость (10:28:36 16-11-2023) Это та же мария ра.... тема многоточия не раскрыта....... надо больше точек..... И что в этом плохого, что это Мария-Ра? У людей работа есть, работа официальная. Служебный транспорт, питание.