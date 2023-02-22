Алтайкрайстат рассказал, сколько мужчин живет в Алтайском крае

На начало 2022 года средний возраст мужчин в регионе оказался равен 38,2 года

22 февраля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 1 января 2022 года в Алтайском крае проживали 1,05 млн мужчин. Такую статистику приводит Алтайкрайстат.

"Это 46,2% в общей численности населения региона. В призывном возрасте – от 18 до 27 лет – в крае находятся 111,7 тысячи мужчин", – рассказали в статистическом ведомстве.

По данным сотрудников учреждения, большая часть (55,6%) "призывников" живёт в городах – 62,1 тысячи человек. Остальные 49,6 тысячи человек – сельчане. На начало 2022 года средний возраст мужчин в крае оказался равен 38,2 года. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 64,1 года.

Отметим, что женщин в регионе проживает больше – свыше 1,2 млн человек. Средний возраст местных жительниц составляет 43,2 года.