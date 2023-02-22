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Алтайкрайстат рассказал, сколько мужчин живет в Алтайском крае

На начало 2022 года средний возраст мужчин в регионе оказался равен 38,2 года

22 февраля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На 1 января 2022 года в Алтайском крае проживали 1,05 млн мужчин. Такую статистику приводит Алтайкрайстат.

"Это 46,2% в общей численности населения региона. В призывном возрасте – от 18 до 27 лет – в крае находятся 111,7 тысячи мужчин", – рассказали в статистическом ведомстве.

По данным сотрудников учреждения, большая часть (55,6%) "призывников" живёт в городах – 62,1 тысячи человек. Остальные 49,6 тысячи человек – сельчане. На начало 2022 года средний возраст мужчин в крае оказался равен 38,2 года. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 64,1 года.

Отметим, что женщин в регионе проживает больше – свыше 1,2 млн человек. Средний возраст местных жительниц составляет 43,2 года.

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Комментарии 14

  • До пенсии так и не доживут мужики.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ты не ной а то усохнешь и помрешь...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • До пенсии уже не только мужчины но и женщины ,. Не доживут ,
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Это точно. И большая часть населения составляют городские жители. Процентов 20 сельские. И вот эти 20% кормят 80% и ещё и большая часть их воюют.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • вот и дожили
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Да да , у мужчин деревянный макинтош приходит рано...
    23 февраля, Гость   Ответить
  • не только мужчины но и женщины ,. Не доживут , ***** Врешь, подлец. Средний возраст жизни в России у женщин 74,51 лет, у мужчин 65,51 лет.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • И большая часть населения составляют городские жители. Процентов 20 сельские. И вот эти 20% кормят 80% и ещё и большая часть их воюют. ***** Опять наглая ложь. Городское население в АК - 56,7%, сельское - 43,3%.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Цитата: Ожидаемая продолжительность жизни составляет 64,1 года. **** В книге Валентина Бокая: "Быть здоровым. Век живи - век учись. Энциклопедия учёного врача" она приводит реальную среднюю продолжительность жизни мужчин в нашей стране: 55 - 57 лет. Но уже понятно, что сейчас будет намного ниже.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Не отмахнуться от напрашивающегося вопроса - почему в других странах длительность жизни больше??
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Не отмахнуться от напрашивающегося вопроса - почему в других странах длительность жизни больше??
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Когда успели пересчитать?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Про другие страны. Вот в Литве население живет в целом хуже, чем в России. Но если в 2020 году средняя продолжительность жизни в ЕС составляла 82,6 лет, в Литве – 75,1. Литовская Республика находится в конце списка. По этому показателю она уступает лишь Болгарии и Румынии. Кроме того, статистика говорит, что разница в продолжительности жизни женщин м мужчин в Литве – самая высокая в ЕС. Мужчины в среднем живут 71 год, а женщины – 81. Также Литва, если сравнивать ее с другими странами, тратит меньше средств на здравоохранение – 5,9% от ВВП (средний показатель по ЕС – 8%) В России расходы 2022год составят 5,3%.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • ***И вот эти 20% кормят 80% и ещё и большая часть их воюют.*** Не пишите ерунду! Городские уже давно сами себя обеспечивают пропитанием (садовые участки), за исключением, зерновых продуктов. В отношении службы, то здесь играет большую роль социальный аспект.
    23 февраля, Гость   Ответить
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