Алтайская актриса Виктория Гальцева вместе с мужем потушила крупный лесной пожар
Супруги подручными средствами ликвидировали возгорание, площадь которого составила около гектара
08 апреля 2025, 16:15, ИА Амител
Актриса Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева вместе со своим мужем Владиславом подручными средствами потушила пожар в бору. Об этом артистка рассказала на своей странице во "ВКонтакте".
Супруги заметили огонь во время прогулки возле лагеря "Крылатых" в Барнауле. Он уже выжег поляну и перекинулся на деревья. Однако Гальцевы взяли ситуацию под контроль, и до приезда пожарных Владислав песком засыпал горящий ствол. Когда этого оказалось мало, он стал черпать воду из реки Барнаулки собственной курткой. К приезду МЧС пожар удалось локализовать.
Чтобы полностью ликвидировать огонь, спасатели проливали деревья на протяжении часа. Общая площадь возгорания составила около гектара.
Напомним, супруги уже не в первый раз проявляют отзывчивость и неравнодушие к происходящему. Так, в 2022 году Виктория Гальцева обратилась к властям с призывом очистить Обь от загрязнений нефтепродуктами и вместе с мужем помогала вытаскивать детей из автобуса, который перевернулся в Солонешенском районе. В 2012 году актриса в рядах волонтеров спасала родной Крымск от катастрофического наводнения, а летом 2010-го вместе с супругом вытащила из Оби утопающего мальчика.
17:33:51 08-04-2025
а лицо зачем измазал? с визажистами выезжали?
17:41:39 08-04-2025
человек-катастрофа))) куда ни пойдет, везде швах. апассна
17:43:27 08-04-2025
Маладцы!
20:38:00 08-04-2025
Как бы из спасителей леса в обвиняемые теперь не попасть: если истинного поджигателя не найдут (ищи ветра в поле!), то наиболее веской может показаться такая, к примеру, версия: развели костерок, погасили небрежно, не успели далеко отойти, как на дым обратили внимание и вынуждены были вернуться, дабы устранить следствие их собственного шаляйваляйства...
21:48:22 08-04-2025
А кто фиксирует все их подвиги?
02:54:01 09-04-2025
Какая река возле Крылатых ?
08:11:48 09-04-2025
Xenia (02:54:01 09-04-2025) Какая река возле Крылатых ?... Барнаулка, как и указано в статье.
09:30:36 09-04-2025
читаем: Крупный лесной пожар — лесной пожар, распространившийся на площадь более 25 га в районах наземной охраны лесов и более 200 га в районах авиационной охраны лесов от пожаров.
нифигассе, два алтайскийх - батыр и батырша.