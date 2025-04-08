Алтайская актриса Виктория Гальцева вместе с мужем потушила крупный лесной пожар

Супруги подручными средствами ликвидировали возгорание, площадь которого составила около гектара

08 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Актриса Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева вместе со своим мужем Владиславом подручными средствами потушила пожар в бору. Об этом артистка рассказала на своей странице во "ВКонтакте".

Супруги заметили огонь во время прогулки возле лагеря "Крылатых" в Барнауле. Он уже выжег поляну и перекинулся на деревья. Однако Гальцевы взяли ситуацию под контроль, и до приезда пожарных Владислав песком засыпал горящий ствол. Когда этого оказалось мало, он стал черпать воду из реки Барнаулки собственной курткой. К приезду МЧС пожар удалось локализовать.

Фото: страница Виктории Гальцевой во "ВКонтакте"

Чтобы полностью ликвидировать огонь, спасатели проливали деревья на протяжении часа. Общая площадь возгорания составила около гектара.

Напомним, супруги уже не в первый раз проявляют отзывчивость и неравнодушие к происходящему. Так, в 2022 году Виктория Гальцева обратилась к властям с призывом очистить Обь от загрязнений нефтепродуктами и вместе с мужем помогала вытаскивать детей из автобуса, который перевернулся в Солонешенском районе. В 2012 году актриса в рядах волонтеров спасала родной Крымск от катастрофического наводнения, а летом 2010-го вместе с супругом вытащила из Оби утопающего мальчика.