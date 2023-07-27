Алтайская делегация приняла участие во всероссийском форуме "Производительность 360"

Представители края уверены, что знания и опыт, полученные на форуме, помогут в повышении эффективности работы в регионе

27 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Алтайская делегация всероссийского форума "Производительность 360" / Фото: Алтайский центр кластерного развития

С 20 по 21 июля в Казани прошел V федеральный форум "Производительность 360" в рамках нацпроекта "Производительность труда". Участие в нем приняли более 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов России, а также представители Региональных центров компетенций (РЦК), в том числе из Алтайского края.

Какие мероприятия прошли в рамках форума?

В первый день прошло 10 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта. Среди них перспективы развития:

российского машиностроения;

транспортной и металлургической отраслей;

сельского хозяйства;

социальной и ИТ-сферы.

Более 70 управленцев поделились опытом внедрения эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивания объемов производства и выхода на новые рынки.

Эксперты обсудили актуальные тренды рынка профессионального образования и рассказали, как готовить сотрудников, чтобы инвестиции в их обучение приносили дополнительную прибыль.

Во второй день форума участники посетили пять передовых предприятий – участников нацпроекта Татарстана, а также прошли мастер-классы от Федерального центра компетенций (ФЦК).

Насколько важно участие в таких форумах?

Алтайские представители уверены, что знания и опыт, полученные на форуме, помогут в дальнейшем повышении эффективности работы в регионе.

"Форум "Производительность 360" дает возможность всем участникам нацпроекта обмениваться опытом развития производственных систем и бережливого производства на предприятиях, а также налаживать полезные профессиональные связи. Для экспертов алтайского РЦК это, в первую очередь, коммуникация с коллегами из других регионов и ФЦК. Общаясь и обмениваясь опытом, мы узнаем новые тренды, делаем свою работу лучше", – поделился руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.