Алтайская делегация приняла участие во всероссийском форуме "Производительность 360"
Представители края уверены, что знания и опыт, полученные на форуме, помогут в повышении эффективности работы в регионе
27 июля 2023, 14:00, ИА Амител
С 20 по 21 июля в Казани прошел V федеральный форум "Производительность 360" в рамках нацпроекта "Производительность труда". Участие в нем приняли более 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов России, а также представители Региональных центров компетенций (РЦК), в том числе из Алтайского края.
Какие мероприятия прошли в рамках форума?
В первый день прошло 10 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта. Среди них перспективы развития:
- российского машиностроения;
- транспортной и металлургической отраслей;
- сельского хозяйства;
- социальной и ИТ-сферы.
Более 70 управленцев поделились опытом внедрения эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивания объемов производства и выхода на новые рынки.
Эксперты обсудили актуальные тренды рынка профессионального образования и рассказали, как готовить сотрудников, чтобы инвестиции в их обучение приносили дополнительную прибыль.
Во второй день форума участники посетили пять передовых предприятий – участников нацпроекта Татарстана, а также прошли мастер-классы от Федерального центра компетенций (ФЦК).
Насколько важно участие в таких форумах?
Алтайские представители уверены, что знания и опыт, полученные на форуме, помогут в дальнейшем повышении эффективности работы в регионе.
"Форум "Производительность 360" дает возможность всем участникам нацпроекта обмениваться опытом развития производственных систем и бережливого производства на предприятиях, а также налаживать полезные профессиональные связи. Для экспертов алтайского РЦК это, в первую очередь, коммуникация с коллегами из других регионов и ФЦК. Общаясь и обмениваясь опытом, мы узнаем новые тренды, делаем свою работу лучше", – поделился руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.
Как стать участником нацпроекта?
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
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