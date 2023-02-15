Алтайская кола получила "Оскар" среди напитков

Напитки из региона взяли наивысшие награды на главной продуктовой выставке года

15 февраля 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: "Бочкари"

"Кола" и другие напитки компании "Бочкари" взяли престижные награды на 30-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023", которая ежегодно проходит в Москве.

В этом году на мероприятии собралось более 2 тысяч производителей продуктов питания из 35 стран. Алтайский край представили 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые продемонстрировали свою продукцию. Среди них и компания "Бочкари".

В этом году выставочная неделя была загружена как никогда. "Бочкари" посетили более 2 тысяч гостей. Они активно пробовали напитки на дегустации – более 700 литров за пять выставочных дней.

Но одной из главных целей подобных выставок считаются конкурсы качества презентуемых продуктов. Эксперты изучают и оценивают товары, представленные на конкурс, чтобы позже определить лучших из лучших.

В этом году "Бочкари" представили новинки. Каждая из них получила высокие награды, а сама компания за высокое качество своей продукции признана лучшим предприятием выставки "Продэкспо-2023".

"Кола" – золотая медаль "Дегустационного конкурса "Продэкспо".

"Мазай крепкий" – золотые медали конкурсов "Дегустационный конкурс Продэкспо" и "Лучший продукт Продэкспо", победитель конкурса "Лучший дизайн упаковки".

"Таргет" Зеро" – золотая медаль "Дегустационного конкурса Продэкспо".

"Таргет "Зеро" и "Таргет "Манго" – победители конкурса "Лучший дизайн упаковки".

Линейка "Бочкари "импорт" – победители конкурса "Достижения в области импортозамещения".









Продукция и награды компании

Такой результат, пожалуй, говорит о действительно высоком качестве бочкарёвской продукции. И даёт ещё один повод гордиться продуктами и напитками с Алтая.

ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод"

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