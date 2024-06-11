Алтайская компания "АСМ-Экспорт" оптимизирует производство по нацпроекту

Бережливые технологии внедрят при производстве конвейерной зерносушилки

11 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Коллектив "АСМ-Экспорт" и эксперты РЦК / Фото: ackr22.ru

Завод "АСМ-Экспорт", выпускающий конвейерные зерносушилки, стал участником национального проекта "Производительность труда" в Алтайском крае. Под руководством Регионального центра компетенций (РЦК) компании предстоит оптимизировать производство конвейерной зерносушилки.

На предприятии уже провели подготовительный этап: оценили производственную деятельность, выбрали пилотный поток. Это будет оптимизация процессов производства конвейерной зерносушилки ASM-AGRO-58 (АСМ-Агро). Также здесь сформировали рабочую группу и обучили ее основам бережливого производства и оптимизации потоков.

В ближайшие шесть месяцев сотрудники предприятия при поддержке экспертов РЦК будут проходить обучение, определять проблемы, снижающие эффективность потока, и находить пути их устранения с применением бережливых технологий.

"Нацпроект позволяет выстроить системную работу по улучшениям на предприятии, а также предоставляет возможности личностного роста для каждого вовлеченного участника рабочей группы. Эксперты РЦК помогут вам внедрить инструменты бережливого производства", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

"АСМ-Экспорт" входит в Алтайский кластер аграрного машиностроения. Зерносушилки под брендом ASM-AGRO входят в реестр российской продукции, что позволяет покупателям приобретать оборудование с использованием государственных субсидий, льготного кредитования и лизинга.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Участие в нем принимают компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).