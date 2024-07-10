Алтайская компания представила новый бренд полезных продуктов Lami на "Дне поля"
Гости агрофорума могут продегустировать и купить функциональные товары компании на стенде "Рикон"
10 июля 2024, 13:30, ИА Амител erid: LjN8K2QKT
Компания "Рикон" на масштабном агрофоруме "День сибирского поля – 2024" представила новый бренд Lami*, который входит в категории "Фермерские продукты" и "Функциональные продукты". Миссия бренда Lami заключается в создании полезных продуктов, соответствующих современным трендам здорового образа жизни. Попробовать и купить новинки гости агрофорума могут у павильона компании.
Без искусственных добавок
В начале 2024 года компания внесла изменения в свою товарную стратегию и сфокусировалась на создании и продвижении здоровых, функциональных продуктов под брендом Lami.
Ассортиментный портфель Lami включает:
- мягкие сыры;
- сыр для жарки и гриля различных видов;
- топленое масло гхи.
Собственная сырьевая база – ключевое преимущество компании "Рикон". Она выпускает полезные продукты высокого качества только из свежего молока. Сыр и масло производят без искусственных добавок, растительных жиров и примесей. Это принципиальная позиция компании.
Планы на ближайшие годы
Целью сбытовой политики компании на 2024-2025 годы является увеличение объемов продаж и выход на новый рынок HoReCa*.
"Рикон" планирует достичь этого за счет внедрения в производство новой линейки функциональных продуктов бренда Lami. Компания разработала комплексное предложение из алтайских продуктов для кофеен и ресторанов, которое включает в себя: сыр для жарки и гриля Lami и функциональные напитки на основе топленого масла гхи Lami.
Lami – новый тренд в кофейном бизнесе
Тренд "кофейная миксология" направлена на вкус самого кофе, который считают основой напитка. Задача бариста – подчеркнуть или оформить напиток другими ингредиентами, благодаря которым в кофе раскрываются дополнительные ноты.
Lami – это совершенно новая вариация полезного, современного напитка в виде кофе, чая, какао или рафа.
Напитки на основе Lami помогут набраться сил для плодотворной тренировки: дать необходимый заряд бодрости и энергии, насытить организм, избавить от физической усталости, при этом не вызывая чувства переедания.
"Рикон", следуя "кофейной миксологии", создает продукт, который полезен для разных людей и по разным причинам.
Вот некоторые из них:
- Lami содержит правильные жиры. Они легко усваиваются и могут помочь как набрать вес, так и сбросить его. Фитнес-напитки на основе Lami рекомендуют спортсмены, тренеры, бодибилдеры и нутрициологи;
- Lami заботится о здоровье кожи, волос и ногтей. Чарм-напитки на основе Lami способствуют поддержанию красоты и хорошего самочувствия. Настоящей красоте – настоящий продукт;
- Lami обладает разогревающим действием. Бранч-напитки на основе Lami отлично подойдут в качестве утреннего напитка для бодрости и прилива энергии.
Lami – это ключевой элемент кофейной миксологии. Благодаря разнообразию получаемых напитков, пользе для здоровья и гибкости форматов Lami может удовлетворить любые потребности, предпочтения и ожидания.
Купить масло гхи Lami можно на Ozon*. Подробнее о Lami читайте на сайте: www.lamialtai.ru.
* Lami ("Лами"); HoReCa ("ХоРеКа"); Ozon ("Озон")
ООО "Рикон"Реклама
18:37:07 10-07-2024
почему название не на русском языке-то?! деревня и есть деревня. И что за фотомодель? откуда откопали то? короче кругом печаль.... и название и логотип/упаковка и в целом брендинг
14:49:13 11-07-2024
Гость (18:37:07 10-07-2024) почему название не на русском языке-то?! деревня и есть дере... надеюсь вам полегчало...