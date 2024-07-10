Алтайская компания представила новый бренд полезных продуктов Lami на "Дне поля"

Гости агрофорума могут продегустировать и купить функциональные товары компании на стенде "Рикон"

10 июля 2024, 13:30, ИА Амител erid: LjN8K2QKT

Масло "ГХИ" Lami / Фото: компания "Рикон"

Компания "Рикон" на масштабном агрофоруме "День сибирского поля – 2024" представила новый бренд Lami*, который входит в категории "Фермерские продукты" и "Функциональные продукты". Миссия бренда Lami заключается в создании полезных продуктов, соответствующих современным трендам здорового образа жизни. Попробовать и купить новинки гости агрофорума могут у павильона компании.

Без искусственных добавок

В начале 2024 года компания внесла изменения в свою товарную стратегию и сфокусировалась на создании и продвижении здоровых, функциональных продуктов под брендом Lami.

Ассортиментный портфель Lami включает:

мягкие сыры;

сыр для жарки и гриля различных видов;

топленое масло гхи.

Собственная сырьевая база ­– ключевое преимущество компании "Рикон". Она выпускает полезные продукты высокого качества только из свежего молока. Сыр и масло производят без искусственных добавок, растительных жиров и примесей. Это принципиальная позиция компании.

Топленое масло "ГХИ" / Фото : компания "Рикон"

Планы на ближайшие годы

Целью сбытовой политики компании на 2024-2025 годы является увеличение объемов продаж и выход на новый рынок HoReCa*.

"Рикон" планирует достичь этого за счет внедрения в производство новой линейки функциональных продуктов бренда Lami. Компания разработала комплексное предложение из алтайских продуктов для кофеен и ресторанов, которое включает в себя: сыр для жарки и гриля Lami и функциональные напитки на основе топленого масла гхи Lami.

Lami ­– новый тренд в кофейном бизнесе

Тренд "кофейная миксология" направлена на вкус самого кофе, который считают основой напитка. Задача бариста ­– подчеркнуть или оформить напиток другими ингредиентами, благодаря которым в кофе раскрываются дополнительные ноты.

Lami ­– это совершенно новая вариация полезного, современного напитка в виде кофе, чая, какао или рафа.

Напитки на основе Lami помогут набраться сил для плодотворной тренировки: дать необходимый заряд бодрости и энергии, насытить организм, избавить от физической усталости, при этом не вызывая чувства переедания.

Бронекофе Lami / Фото: компания "Рикон"

"Рикон", следуя "кофейной миксологии", создает продукт, который полезен для разных людей и по разным причинам.

Вот некоторые из них:

Lami­ содержит правильные жиры. Они легко усваиваются и могут помочь как набрать вес, так и сбросить его. Фитнес-напитки на основе Lami рекомендуют спортсмены, тренеры, бодибилдеры и нутрициологи;

Они легко усваиваются и могут помочь как набрать вес, так и сбросить его. Фитнес-напитки на основе Lami рекомендуют спортсмены, тренеры, бодибилдеры и нутрициологи; Lami заботится о здоровье кожи, волос и ногтей. Чарм-напитки на основе Lami способствуют поддержанию красоты и хорошего самочувствия. Настоящей красоте – настоящий продукт;

Чарм-напитки на основе Lami способствуют поддержанию красоты и хорошего самочувствия. Настоящей красоте – настоящий продукт; Lami обладает разогревающим действием. Бранч-напитки на основе Lami отлично подойдут в качестве утреннего напитка для бодрости и прилива энергии.

Lami ­– это ключевой элемент кофейной миксологии. Благодаря разнообразию получаемых напитков, пользе для здоровья и гибкости форматов Lami может удовлетворить любые потребности, предпочтения и ожидания.

Купить масло гхи Lami можно на Ozon*. Подробнее о Lami читайте на сайте: www.lamialtai.ru.

* Lami ("Лами"); HoReCa ("ХоРеКа​"); Ozon ("Озон")

ООО "Рикон"

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