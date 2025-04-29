Алтайская компания "СибКомплект" провела встречу энергетиков из Сибири и зарубежья
Впервые к участию в мероприятии присоединились другие страны
29 апреля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHhs7kU
18 апреля на производственной площадке алтайской компании "СибКомплект" прошло значимое отраслевое мероприятие – VI встреча главных энергетиков Сибири. Она собрала 50 проектных, сетевых и монтажных организаций, представивших восемь регионов России. Впервые мероприятие вышло на международный уровень – в числе участников были представители компаний из Казахстана, Беларуси и Китая.
В рамках деловой программы ведущие отраслевые партнеры – Tengen*, "Эст", "Эстра", "ТК Энергооборудование", "Кэпс" и Alageum* – представили последние технологические разработки и современное энергооборудование. А также провели консультации по актуальным вопросам отрасли.
Эксперты компании "СибКомплект" продемонстрировали свое оборудование и инженерные разработки. Например, созданную под потребности рынка комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) сборочного конструктива в оцинкованном исполнении. Она отличается высокой коррозионной стойкостью, механической прочностью, виброустойчивостью, упрощенной сборкой и демонтажом.
Также компании представили и другое современное оборудование:
- блочно-модульное здание (БМЗ), отличающееся прочной конструкцией и высокой надежностью;
- пункт автоматического регулирования напряжения (ПАРН), предназначенный для обеспечения стабильного и безопасного уровня напряжения в электрических сетях;
- комплектное распределительное устройство (КРУ "Элтрон"), обеспечивающее высокую степень защиты от аварийных ситуаций при распределении электроэнергии;
- низковольтное комплектное устройство (НКУ "Катунь"), выполненное с применением технологии 3b-секционирования, повышающей уровень безопасности и удобство обслуживания.
Особую значимость мероприятию придало торжественное вручение благодарственного письма от АКЗС сотруднику компании "СибКомплект" А. В. Душенину. Награду вручил депутат комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Алтайского краевого Заксобрания Игорь Галкин, отметив вклад компании в развитие энергетической отрасли региона.
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*Tengen ("Тенген"); Alageum ("Алагеум")Реклама
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