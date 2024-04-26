Алтайская краевая больница заняла второе место по России по трудоустройству инвалидов
Награду за призовое место во всероссийском конкурсе из рук Голиковой получила главврач медицинского учреждения Диана Рудакова
26 апреля 2024, 21:34, ИА Амител
Краевая клиническая больница заняла второе место в номинации "За трудоустройство инвалидов" во всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности". Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, награждение состоялось в Доме правительства под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
В мероприятии также приняли участие глава Минтруда Антон Котяков и председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Награду из рук вице-премьера получила главный врач больницы Диана Рудакова.
"Это заслуга всего нашего большого коллектива. Участие в данном конкурсе очень важно для нас. Нам есть чем гордиться, но и нам есть к чему стремиться, над чем работать! Надеемся, что впереди у нас еще много побед", – отметила она.Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года. Как отмечает Минтруд, его целью является привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, а также создание позитивного социального имиджа.
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