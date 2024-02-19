Алтайская легкоатлетка победила на чемпионате в Белоруссии

Полина Ткалич пробежала 400 метров за 51,57 секунды

19 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Полина Ткалич / Фото: Белорусская федерация легкой атлетики / bfla.eu

Алтайская легкоатлетка Полина Ткалич стала победительницей Открытого чемпионата Белоруссии. Соревнования прошли 17-18 февраля в Могилеве.

Помимо белорусских спортсменов, в турнире участвовали российские легкоатлеты.

Ткалич, которая до недавнего замужества выступала под фамилией Миллер, заняла первое место в беге на 400 метров. Она преодолела дистанцию за 51,57 секунды и опередила на пьедестале почета двух белорусских бегуний — Анну Михайлову и Александру Хильманович.

Впереди у Ткалич чемпионат России в помещении. Турнир пройдет с 23 по 25 февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА.