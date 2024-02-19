Алтайская легкоатлетка победила на чемпионате в Белоруссии
Полина Ткалич пробежала 400 метров за 51,57 секунды
19 февраля 2024, 15:00, ИА Амител
Полина Ткалич / Фото: Белорусская федерация легкой атлетики / bfla.eu
Алтайская легкоатлетка Полина Ткалич стала победительницей Открытого чемпионата Белоруссии. Соревнования прошли 17-18 февраля в Могилеве.
Помимо белорусских спортсменов, в турнире участвовали российские легкоатлеты.
Ткалич, которая до недавнего замужества выступала под фамилией Миллер, заняла первое место в беге на 400 метров. Она преодолела дистанцию за 51,57 секунды и опередила на пьедестале почета двух белорусских бегуний — Анну Михайлову и Александру Хильманович.
Впереди у Ткалич чемпионат России в помещении. Турнир пройдет с 23 по 25 февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА.
15:44:56 19-02-2024
Молодец, Полина!!!
16:14:33 19-02-2024
Парадокс, ведь и она, и Шубенков одни из сильнейших легкоатлетов в мире. Но в своём родном городе у них нет возможности тренироваться. У Шубенков а 110 метро , у Полины вообще 400. И несмотря на то, что край очень большой пробежать 110 метров негде. Понятно государству по барабану, но тот же Ракшин мог бы легко построить манеж и вписать своё имя в историю. Но вместо этого они будут строить новые гаражи. Такие приоритеты
19:24:55 19-02-2024
Гость (16:14:33 19-02-2024) Парадокс, ведь и она, и Шубенков одни из сильнейших легкоатл... Ракшин тоже "задолжал" родине? Кто, кроме него, что-то делает для массы обычных людей что-то годное для массовых занятий физкультурой? Он знает толк в лыжах, поддерживает спортсменов-лыжников, содержит лыжную трассу, проводит праздники на ней, марафоны устраивает - разве недостаточно этого? А остальной бизнес, местные власти, они где? Хочется увидеть хотя бы один массовый забег на доступную всем дистанцию на улицах города (в день города хотя бы) для всех желающих (А.Ф. делал это, но поддержки никакой не получил от власти), или такой же массовый велозаезд. Не соревнование для спортсменов, а для всех. И чтобы хотя бы символические подарки-сувениры, пусть для начала для детей, ещё что-нибудь подобное. Кстати, давно уже слышал, что было большое желание у Ракшина построить настоящую лыжную базу, но увы, без земли это сделать нельзя. Никто не требует гей-прайды проводить, но настоящие праздники устраивать для горожан смогла только "Мария-Ра". А гаражи очень нужны тоже, стада машин во дворах ужасны.
07:44:34 20-02-2024
Гость (19:24:55 19-02-2024) Ракшин тоже "задолжал" родине? Кто, кроме него, что-то делае... Где результаты лыжников?? Серьезные спортивные достижения??Есть спорт профессиональных достижений. Вот в не. И нужны средства бизнеса. А на лыжах покататься в лесу может каждый желающий))
18:28:13 19-02-2024
Она так быстро бегает, потому что мечтает убежать из АК... :-)
19:25:27 19-02-2024
Гость (18:28:13 19-02-2024) Она так быстро бегает, потому что мечтает убежать из АК... :... И давно пора!